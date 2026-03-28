Steam aktualizuje regionalne ceny. Valve zmienia narzędzia, na które czekali polscy gracze

Piotr "SteamPunker" Konopnicki
2026/03/28 12:05
Valve ogłosiło aktualizację narzędzi do regionalnego ustalania cen na Steamie. Zmiany obejmują odświeżenie danych konwersji oraz dodanie nowych metod przeliczania, które mają lepiej odpowiadać obecnym warunkom rynkowym.

Z komunikatu opublikowanego w Steamworks wynika, że deweloperzy otrzymali teraz trzy sposoby wyznaczania sugerowanych cen regionalnych. Pierwszy opiera się na kursie walutowym, drugi na sile nabywczej, a trzeci jest modelem wieloczynnikowym, łączącym kurs, siłę nabywczą i koszt porównywalnej rozrywki w danym kraju. Valve podkreśla jednocześnie, że są to nadal jedynie rekomendacje, a ostateczne ceny gier w poszczególnych regionach pozostają w rękach wydawców i twórców.

Dla Polski to ważna wiadomość, ponieważ temat zawyżonych cen gier na Steamie wracał od wielu miesięcy. Kampanie #kursnasteam i #PolishOurPrices zwracały uwagę, że sugerowane ceny w złotówkach przez długi czas bazowały na nieaktualnych przelicznikach, przez co część premier kosztowała w Polsce więcej, niż w niektórych bogatszych krajach Europy. Według serwisów monitorujących ten problem, dotychczasowy przelicznik używany przez Valve był wyraźnie mniej korzystny od aktualnych realiów kursowych.

Valve

Nowa aktualizacja nie oznacza jednak automatycznej obniżki cen w polskim sklepie. Valve zaznacza w dokumentacji, że wydawcy muszą samodzielnie zaakceptować i wdrożyć nowe rekomendacje w panelu cenowym. W praktyce oznacza to, że zmiany mogą być rozłożone w czasie i nie muszą objąć wszystkich gier jednocześnie.

Sprawa cen gier na Steamie była już wcześniej przedmiotem zainteresowania instytucji w Polsce. W maju 2024 roku UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego rynku cyfrowej dystrybucji gier, wskazując m.in. na Steam jako jedną z analizowanych platform. Dodatkowo w lutym tego roku wrócił też do debaty politycznej w Polsce za sprawą zawiadomienia nagłośnionego przez polskich polityków Lewicy. Najnowsza aktualizacja Valve może więc zostać odebrana jako istotny ruch w tle trwającej od miesięcy dyskusji o regionalnych cenach gier dla polskich odbiorców.

Źródło:https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/501722749836722406

Strateg i erpegowy planista. Personalnie psychofan steampunku, któremu musiał dać ujście nawet w nicku. Hobbystycznie majsterkowicz komputerowy i "akolita" Apple. Po prostu lubię, kiedy coś działa.

