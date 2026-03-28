Steam aktualizuje regionalne ceny. Valve zmienia narzędzia, na które czekali polscy gracze

Z komunikatu opublikowanego w Steamworks wynika, że deweloperzy otrzymali teraz trzy sposoby wyznaczania sugerowanych cen regionalnych. Pierwszy opiera się na kursie walutowym, drugi na sile nabywczej, a trzeci jest modelem wieloczynnikowym, łączącym kurs, siłę nabywczą i koszt porównywalnej rozrywki w danym kraju. Valve podkreśla jednocześnie, że są to nadal jedynie rekomendacje, a ostateczne ceny gier w poszczególnych regionach pozostają w rękach wydawców i twórców.

Steam zmienia regionalne ceny gier. Co nowa aktualizacja Valve oznacza dla polskich graczy?

Dla Polski to ważna wiadomość, ponieważ temat zawyżonych cen gier na Steamie wracał od wielu miesięcy. Kampanie #kursnasteam i #PolishOurPrices zwracały uwagę, że sugerowane ceny w złotówkach przez długi czas bazowały na nieaktualnych przelicznikach, przez co część premier kosztowała w Polsce więcej, niż w niektórych bogatszych krajach Europy. Według serwisów monitorujących ten problem, dotychczasowy przelicznik używany przez Valve był wyraźnie mniej korzystny od aktualnych realiów kursowych.