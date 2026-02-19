Polska Lewica zawiadamia UOKiK. Czy będzie to realny cios w nierówne ceny na Steamie?

Politycy Lewicy poinformowali w mediach społecznościowych o skierowaniu zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie różnic cen gier na platformie Steam. W komunikatach wskazano na możliwe „nieuczciwe traktowanie polskich klientów przez platformę Steam” oraz potrzebę zbadania mechanizmu ustalania cen dla polskich użytkowników.

Polscy politycy włączają się do akcji #PolishOurPrices

Sprawa dotyczy oddolnej inicjatywy graczy #PolishOurPrices, która zwraca uwagę na sposób przeliczania cen gier z dolarów amerykańskich na złotówki. Według autorów akcji Steam korzysta z rekomendowanego kursu dolara wobec złotego z października 2022 roku, kiedy polska waluta była słabsza. W efekcie część tytułów dostępnych na platformie ma być w Polsce droższa nawet o ponad 20% w porównaniu z ceną wyrażoną w dolarach.