Nowe Nintendo Direct może odbyć się już w czerwcu. Do sieci trafiły kolejne przecieki

Według najnowszych doniesień Nintendo szykuje następny pokaz jeszcze przed połową czerwca.

Nintendo może zorganizować kolejne Nintendo Direct już w czerwcu. Informacją podzielił się Jeff Grubb z Giant Bomb, który twierdzi, że prezentacja ma odbyć się przed połową miesiąca, choć dokładna data pozostaje nieznana. Nintendo Direct – gracze czekają na zapowiedzi dla Switcha 2 Według przecieków wydarzenie mogłoby zostać zorganizowane w okolicach Summer Game Fest startującego 5 czerwca. Jeff Grubb zaznacza jednak, że nie ma pewności, czy będzie to pełnoprawne Nintendo Direct, czy mniejszy Partner Showcase skupiony na grach zewnętrznych wydawców.

Społeczność liczy przede wszystkim na ujawnienie planów dotyczących drugiej połowy 2026 roku dla Nintendo Switch 2. Aktualnie firma potwierdziła premiery takich gier jak Yoshi and the Mysterious Book, nowego Star Fox oraz Splatoon Raiders, ale dalszy harmonogram pozostaje niejasny. Wśród plotek regularnie pojawia się również możliwy remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time oraz nowe informacje dotyczące serii Mario czy Smash Bros. Fani oczekują także konkretów związanych z przyszłością Switcha 2 po pierwszym roku obecności konsoli na rynku.

Dodatkowo część graczy zwraca uwagę, że czerwcowe Nintendo Direct mogłoby być dla firmy szczególnie ważne w kontekście nadchodzących podwyżek cen związanych ze Switchem 2. Według komentatorów branżowych Nintendo będzie chciało pokazać mocną linię ekskluzywnych produkcji, aby utrzymać wysokie zainteresowanie konsolą przed końcówką roku. Nie brakuje też spekulacji dotyczących potencjalnych dodatków do Mario Kart World oraz pierwszych teaserów projektów planowanych już na 2027 rok. Na razie Nintendo oficjalnie nie potwierdziło kolejnego pokazu. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, zapowiedź wydarzenia powinna pojawić się w ciągu najbliższych tygodni.