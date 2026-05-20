Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Nintendo Direct może odbyć się już w czerwcu. Do sieci trafiły kolejne przecieki

Mikołaj Berlik
2026/05/20 12:30
1
0

Według najnowszych doniesień Nintendo szykuje następny pokaz jeszcze przed połową czerwca.

Nintendo może zorganizować kolejne Nintendo Direct już w czerwcu. Informacją podzielił się Jeff Grubb z Giant Bomb, który twierdzi, że prezentacja ma odbyć się przed połową miesiąca, choć dokładna data pozostaje nieznana.

Nintendo Direct
Nintendo Direct

Nintendo Direct – gracze czekają na zapowiedzi dla Switcha 2

Według przecieków wydarzenie mogłoby zostać zorganizowane w okolicach Summer Game Fest startującego 5 czerwca. Jeff Grubb zaznacza jednak, że nie ma pewności, czy będzie to pełnoprawne Nintendo Direct, czy mniejszy Partner Showcase skupiony na grach zewnętrznych wydawców.

Społeczność liczy przede wszystkim na ujawnienie planów dotyczących drugiej połowy 2026 roku dla Nintendo Switch 2. Aktualnie firma potwierdziła premiery takich gier jak Yoshi and the Mysterious Book, nowego Star Fox oraz Splatoon Raiders, ale dalszy harmonogram pozostaje niejasny.

Wśród plotek regularnie pojawia się również możliwy remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time oraz nowe informacje dotyczące serii Mario czy Smash Bros. Fani oczekują także konkretów związanych z przyszłością Switcha 2 po pierwszym roku obecności konsoli na rynku.

GramTV przedstawia:

Dodatkowo część graczy zwraca uwagę, że czerwcowe Nintendo Direct mogłoby być dla firmy szczególnie ważne w kontekście nadchodzących podwyżek cen związanych ze Switchem 2. Według komentatorów branżowych Nintendo będzie chciało pokazać mocną linię ekskluzywnych produkcji, aby utrzymać wysokie zainteresowanie konsolą przed końcówką roku. Nie brakuje też spekulacji dotyczących potencjalnych dodatków do Mario Kart World oraz pierwszych teaserów projektów planowanych już na 2027 rok.

Na razie Nintendo oficjalnie nie potwierdziło kolejnego pokazu. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, zapowiedź wydarzenia powinna pojawić się w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-direct-when/

Tagi:

News
Nintendo
zapowiedź
plotka
Nintendo Switch
pokaz
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:48

Plotek na temat ND jest zawsze multum. Już miało być w lutym, w marcu, czy w kwietniu bo coś tam z Mario było związane. Zaraz pewnie będzie plotka że ND będzie na rocznice konsoli. Ale sądząc po ciszy to nie mają za wiele do pokazania (Starfox już miał swojego Directa), bo niestety konsola została wypuszczona za wcześnie.

Będzie to będzie.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112