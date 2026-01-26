State of Decay 3 wciąż żyje. Craig Duncan uspokaja fanów

Prace nad State of Decay 3 „idą naprawdę bardzo dobrze”.
State of Decay 3 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji Xbox Game Studios. Gra została zapowiedziana w lipcu 2020 roku i od tamtej pory informacje na jej temat pojawiały się sporadycznie. Ostatnim wyraźnym sygnałem postępów był materiał wideo opublikowany w 2024 roku. Od tego czasu projekt ponownie zniknął z przestrzeni medialnej, co wywoływało niepokój wśród fanów serii.
State of Decay 3 nadal powstaje
Do obecnego stanu produkcji odniósł się Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, w rozmowie z GamesRadar+ po Xbox Developer Direct. Zapytany o to, czy gracze mogą spodziewać się nowych materiałów lub informacji jeszcze w tym roku, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Zamiast tego skupił się na ogólnej kondycji projektu i własnych doświadczeniach z grą.
Duncan ujawnił, że w ciągu ostatnich sześciu do ośmiu miesięcy kilkukrotnie odwiedzał studio odpowiedzialne za State of Decay 3. Podczas tych wizyt miał okazję nie tylko obserwować postępy zespołu, ale także samemu zagrać w aktualną wersję produkcji. Jak podkreślił, tytuł rozwija się bardzo dobrze.
Powiem tyle: w ciągu ostatnich sześciu do ośmiu miesięcy kilkukrotnie odwiedzałem to studio. Wielokrotnie siadałem z zespołem i grałem w tę grę. Prace idą naprawdę bardzo dobrze.
Wypowiedź szefa Xbox Game Studios ma uspokoić społeczność, która od dłuższego czasu domaga się konkretów. Choć Duncan nie zapowiedział nowych pokazów ani dat, jego słowa sugerują, że projekt znajduje się w zaawansowanej fazie rozwoju i nie jest zagrożony.
Po Xbox Developer Direct Duncan koncentrował się przede wszystkim na nadchodzącym reboocie Fable oraz planach firmy na 2026 rok. W tym kontekście odniósł się również do szerszej strategii Xboxa, przyznając, że dotychczasowe decyzje dotyczące dostępności gier na różnych platformach nie zawsze były spójne. Mimo to zapewnił, że celem Microsoftu pozostaje dalszy rozwój marek i dostarczanie gier jak najszerszemu gronu odbiorców.
