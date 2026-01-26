State of Decay 3 wciąż żyje. Craig Duncan uspokaja fanów

State of Decay 3 pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji Xbox Game Studios. Gra została zapowiedziana w lipcu 2020 roku i od tamtej pory informacje na jej temat pojawiały się sporadycznie. Ostatnim wyraźnym sygnałem postępów był materiał wideo opublikowany w 2024 roku. Od tego czasu projekt ponownie zniknął z przestrzeni medialnej, co wywoływało niepokój wśród fanów serii.

State of Decay 3 nadal powstaje

Do obecnego stanu produkcji odniósł się Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, w rozmowie z GamesRadar+ po Xbox Developer Direct. Zapytany o to, czy gracze mogą spodziewać się nowych materiałów lub informacji jeszcze w tym roku, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Zamiast tego skupił się na ogólnej kondycji projektu i własnych doświadczeniach z grą.