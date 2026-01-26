Microsoft chce być bardziej przewidywalny. Chodzi o gry Xboxa na PS5

Craig Duncan, szef Xbox Game Studios, w rozmowie z GamesRadar+ otwarcie przyznał, że te uwagi są uzasadnione. Jak podkreślił, różnice w terminach premier wynikają przede wszystkim z realiów produkcyjnych. Jego zdaniem kluczowe znaczenie ma moment rozpoczęcia prac, wielkość zespołu oraz pierwotne założenia projektowe.

Microsoft coraz wyraźniej stawia na model multiplatformowy, czego efektem było wydanie sześciu gier Xboxa na PlayStation 5 w 2025 roku. Kolejne produkcje mają trafić na konsolę Sony również w nadchodzących miesiącach, jednak dotychczasowa strategia budziła mieszane reakcje. Część tytułów debiutowała na PS5 równocześnie z innymi platformami, podczas gdy inne pojawiały się z opóźnieniem.

Zawsze istnieją realia produkcyjne związane z tym, kiedy dany projekt się rozpoczyna – jak duży jest zespół i jakie założenia przyjmujemy na starcie prac. Tak jak wspomniałeś, gdy strategia się zmienia, czasem istnieje już konkretny plan dla gry i nie zawsze da się go dostosować. Czasem jest to możliwe, a czasem nie. I właśnie z tego to wynika.

Duncan zaznaczył, że Microsoft ma świadomość niespójności i zamierza nad nią pracować. Jednocześnie podkreślił, że nadrzędnym celem pozostaje dotarcie z grami do jak najszerszego grona odbiorców, co widać na przykładzie Fable, zapowiedzianego jako tytuł dostępny na PS5 od dnia premiery.

Chcę też jasno podkreślić, że to w pełni uzasadniona opinia zwrotna. Zdarza się, że działamy niespójnie. Jedne gry są dostępne w jednym miejscu, inne na wielu platformach. Mamy tego świadomość i będziemy nad tym pracować, starając się działać bardziej konsekwentnie. Z perspektywy twórców gier, jeśli pracujesz w zespole Fable, zależy ci po prostu na tym, aby jak najwięcej osób, które kochają Fable, mogło docenić świetną pracę tego zespołu. To zawsze jest nasz cel. Rzadko bywa to bardziej skomplikowane. Chodzi o to, jak dostarczyć tę grę jak największej liczbie graczy.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkcje Xboxa będą trafiać na PlayStation 5 równocześnie z wersjami PC czy Xbox. Duncan unikał jednoznacznych deklaracji, wskazując na potrzebę elastyczności. Zwrócił uwagę, że każda platforma ma własne cechy i funkcje, które wymagają odpowiedniego dopracowania. Jeśli zespół nie jest w stanie zapewnić wysokiej jakości wersji na daną platformę w dniu premiery, firma rozważa późniejsze wydanie.