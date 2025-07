Starożytna Grecja za niska dla asasynów. Assassin’s Creed Odyssey i nieoczekiwany problem

Jak podkreślił reżyser Ban Hall w rozmowie z magazynem Edge, szczególnie ważnym elementem w serii jest możliwość poruszania się zarówno w górę, jak i w dół. Porównując to do poprzednich części, w Assassin's Creed Syndicate, osadzonym w Londynie, twórcy mogli skupić się na projektowaniu ścieżek, które naturalnie prowadziły graczy do wspinaczki na ogromne londyńskie budynki i strzeliste katedry. W przypadku Assassin’s Creed Odyssey było jednak inaczej.

To właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pomysły na wielkie posągi, które rozmieściliśmy w Grecji. Zawsze były one oparte na faktach mitologicznych lub historycznych, tworzonych we współpracy z zespołem badawczym i historykiem. Ale podeszliśmy do nich w sposób bardziej fantastyczny, by dać graczowi coś epickiego do wspinania się. Coś, co odciągnie uwagę od głównego wątku – możesz iść do innego miasta, a nagle zauważasz wielki posąg i myślisz: „O, muszę to sprawdzić”. I masz wspinaczkę, masz pionowy ruch.