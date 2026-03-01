Nie dodatek, a "nowa gra"? Reżyser Doom: The Dark Ages podgrzewa atmosferę

Teraz o rozszerzeniu do Doom: The Dark Ages opowiedział co nieco reżyser gry, Hugo Martin . Był on gościem niedawnej transmisji Slayers Club Live, gdzie jednym z tematów był właśnie enigmatyczny dodatek. Co prawda Martin nie podzielił się żadnymi konkretnymi informacjami, ale, można powiedzieć, nieco nas naprowadził.

Deweloper przyznał, iż podczas testów DLC był zmuszony do zmiany swojego stylu gry względem tego, jak bawił się w podstawowej wersji gry. Dodał jednocześnie, że rozgrywka w rozszerzeniu ma w niczym nie przypominać tego, co widzieliśmy wcześniej np. na streamach . Padła też sugestia o możliwej nowej broni i alternatywnym trybie, skupionym na perfekcyjnych unikach i kontrach.

Twórca skomentował też obawy fanów związane z tym, jak niewiele na ten moment wiemy o dodatku i jak długo musimy czekać na pojawienie się jakichkolwiek informacji. Według niego nadchodzącej zawartości jest tak dużo, a rozszerzenie jest tak ogromne, że z powodzeniem można byłoby mówić o sequelu The Dark Ages. Niemniej na oficjalny zwiastun nie mamy na razie co liczyć – trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Doom: The Dark Ages ukazało się 15 maja 2025 na komputerach osobistych, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Za grę odpowiedzialne było legendarne id Software, podczas gdy kwestiami wydawniczymi zajęło się Bethesda Softworks. Tytuł okazał się udaną kontynuacją Dooma i Doom Eternal, a nawet zgarnął podczas The Game Awards 2025 jedną ze statuetek.