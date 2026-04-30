Odyseja nie będzie molochem jak Oppenheimer. Christopher Nolan obiecuje krótszy film

Nie powinniśmy nastawiać się na trzygodzinne widowisko.
Nadchodząca Odyseja w reżyserii Christophera Nolana to jeden z najgłośniejszych filmów tego lata. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko obsadą, ale także ambicją przeniesienia na ekran jednego z najważniejszych dzieł Homera. Reżyser nie ukrywa jednak, że skala projektu wiąże się z ogromną presją.
To ogromna presja. Każdy, kto podejmuje się realizacji Odysei, bierze na siebie nadzieje i marzenia widzów dotyczące epickiego kina, a to wiąże się z wielką odpowiedzialnością.
Twórca porównał pracę nad filmem do doświadczeń wyniesionych z trylogii o Mrocznym Rycerzu. Jak podkreśla, widzowie oczekują przede wszystkim szczerego i zdecydowanego podejścia do znanej historii.
Z tamtego doświadczenia nauczyłem się, że ludzie chcą mocnej i szczerej interpretacji ukochanej opowieści i jej bohaterów. Chcą wiedzieć, że reżyser dał z siebie wszystko. Naprawdę starałem się stworzyć najlepszy film, jaki tylko mogłem.
Jedną z najważniejszych rzeczy jest dla mnie możliwość pokazywania filmu w formacie IMAX wszędzie tam, gdzie to możliwe, ponieważ cały obraz nakręciliśmy na taśmie IMAX. Najdłuższy czas, jaki jesteśmy w stanie uzyskać na projektorze IMAX, to trzy godziny, więc wiemy, że film będzie krótszy.
Mogę powiedzieć, że film jest krótszy niż Oppenheimer. To wciąż epicka produkcja, zgodna z rozmiarem tej historii, ale jednak krótsza.
Nowa produkcja będzie pierwszym filmem w całości nakręconym na taśmie IMAX, co samo w sobie stanowi przełom technologiczny. Pokazy w formacie IMAX 70 mm wyprzedały się na długo przed premierą zaplanowaną na lipiec 2026 roku, co sugeruje ogromne zainteresowanie widzów. Film ma szansę dorównać, a nawet przebić wynik finansowy Oppenheimera, który w 2023 roku zarobił niemal miliard dolarów.
Historia w Odysei skupia się na losach Odyseusza, króla Itaki, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do domu. Na jego drodze pojawiają się legendarne przeszkody, w tym spotkania z cyklopem Polifemem, syrenami czy czarodziejką Kirke. Finałem tej wieloletniej podróży jest powrót do żony Penelopy i syna Telemacha.
W obsadzie filmu znaleźli się: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, Jon Bernthal, Mia Goth oraz wielu innych aktorów.
Przypomnimy, że Odyseja trafi do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku.
