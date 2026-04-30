Odyseja nie będzie molochem jak Oppenheimer. Christopher Nolan obiecuje krótszy film

To ogromna presja. Każdy, kto podejmuje się realizacji Odysei, bierze na siebie nadzieje i marzenia widzów dotyczące epickiego kina, a to wiąże się z wielką odpowiedzialnością.

Nadchodząca Odyseja w reżyserii Christophera Nolana to jeden z najgłośniejszych filmów tego lata. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko obsadą, ale także ambicją przeniesienia na ekran jednego z najważniejszych dzieł Homera. Reżyser nie ukrywa jednak, że skala projektu wiąże się z ogromną presją.

Twórca porównał pracę nad filmem do doświadczeń wyniesionych z trylogii o Mrocznym Rycerzu. Jak podkreśla, widzowie oczekują przede wszystkim szczerego i zdecydowanego podejścia do znanej historii.

Z tamtego doświadczenia nauczyłem się, że ludzie chcą mocnej i szczerej interpretacji ukochanej opowieści i jej bohaterów. Chcą wiedzieć, że reżyser dał z siebie wszystko. Naprawdę starałem się stworzyć najlepszy film, jaki tylko mogłem.

Jedną z najciekawszych informacji jest decyzja o czasie trwania filmu. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, krótszy metraż nie wynika z chęci zwiększenia liczby seansów w kinach. Powód jest znacznie bardziej techniczny i bezpośrednio związany z formatem IMAX. Tym samym Nolan potwierdził wcześniejsze doniesienia, że film nie będzie trwał trzech godzin.