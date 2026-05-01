Hope w pierwszych zdjęciach. Film science fiction powalczy o Złotą Palmę w Cannes

Po latach ciszy Hong-jin Na wraca z nowym projektem, który już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród widzów. Zaprezentowano pierwsze materiały z filmu Hope, w którym występują Hwang Jung-min, Zo In-sung i Hoyeon, a także międzynarodowe gwiazdy, takie jak Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell oraz Cameron Britton.

Hope – nowe thriller science fiction z Korei powalczy o Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes

Produkcja została zrealizowana na początku 2023 roku, jednak od tego czasu przechodziła wyjątkowo długi i wymagający proces montażu. Reżyser miał do dyspozycji ogromną ilość materiału, co znacząco wydłużyło prace nad ostateczną wersją filmu. Wysiłek ten najwyraźniej się opłacił, ponieważ Hope znalazło się w gronie tytułów walczących o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Dla Hong-jin Na będzie to pierwszy raz, kiedy jego film bierze udział w konkursie głównym.