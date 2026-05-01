Hope w pierwszych zdjęciach. Film science fiction powalczy o Złotą Palmę w Cannes

Twórca kultowego horroru sprzed dziesięciu lat powraca z nowym filmem.
Po latach ciszy Hong-jin Na wraca z nowym projektem, który już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród widzów. Zaprezentowano pierwsze materiały z filmu Hope, w którym występują Hwang Jung-min, Zo In-sung i Hoyeon, a także międzynarodowe gwiazdy, takie jak Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell oraz Cameron Britton.
Hope – nowe thriller science fiction z Korei powalczy o Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes
Produkcja została zrealizowana na początku 2023 roku, jednak od tego czasu przechodziła wyjątkowo długi i wymagający proces montażu. Reżyser miał do dyspozycji ogromną ilość materiału, co znacząco wydłużyło prace nad ostateczną wersją filmu. Wysiłek ten najwyraźniej się opłacił, ponieważ Hope znalazło się w gronie tytułów walczących o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Dla Hong-jin Na będzie to pierwszy raz, kiedy jego film bierze udział w konkursie głównym.
Wokół produkcji narastają również spekulacje. Pojawiają się niepotwierdzone doniesienia, że Hope może stanowić pierwszą część większej, dwuczęściowej opowieści. Nie ujawniono także oficjalnego czasu trwania filmu, choć dyrektor festiwalu w Cannes zdradził, że przekracza on znacznie dwie godziny.
Akcja rozgrywa się w odizolowanej wiosce Hope Harbor, położonej w pobliżu koreańskiej strefy zdemilitaryzowanej. Historia rozpoczyna się od doniesień o pojawieniu się tygrysa, co skłania lokalnego komendanta policji, granego przez Hwanga Jung-mina, do wszczęcia śledztwa. To, co początkowo wygląda na rutynową sytuację na prowincji, szybko przeradza się w coś znacznie dziwniejszego, kosmiczną tajemnicę, która zaczyna podważać postrzeganie rzeczywistości przez mieszkańców – czytamy w oficjalnym opisie fabuły.
Ostatni film reżysera, czyli doceniony przez widzów Lament, miał premierę w 2016 roku i został pokazany poza konkursem w Cannes. Produkcja do dziś uznawana jest za jedno z najbardziej wpływowych koreańskich dzieł ostatnich lat, łączące elementy kryminału i horroru w nieoczywisty sposób.
