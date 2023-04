Starfield bez rosyjskiej wersji językowej. Reakcje fanów zróżnicowane

Bethesda nie jest pierwszym deweloperem, który bojkotuje Rosję, ale jako pierwsi posunęli się do usunięcia języka rosyjskiego z gry.

Wygląda na to, że Bethesda usunęła obsługę języka rosyjskiego z nadchodzącej gry RPG Starfield na PC, co spotkało się z mieszanymi reakcjami fanów.

Bethesda niedawno usunęła opcję języka rosyjskiego z nadchodzącej gry na PC. Rosyjskie napisy i interfejs w grze były obecne jeszcze 4 kwietnia, ale od dzisiaj są wyłączone.

Starfield bez rosyjskiej wersji językowej

Po tym odkryciu fani Starfield dyskutowali, czy to dobre rozwiązanie. Większość zdaje sobie oczywiście sprawę, że ma to związek z toczącą się wojną na Ukrainie. Jak niektórym wydaje się to niesprawiedliwą decyzją, ponieważ ograniczani są ludzie spoza Rosji, którzy mogli skorzystać z gry z włączonymi opcjami języka rosyjskiego, na przykład gracze z Ukrainy.