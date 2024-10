Starfield 2 ma być „piekielnie dobrą grą”. Weteran Bethesdy prognozuje świetlaną przyszłość

Kiedy tworzyliśmy Skyrim, posiadaliśmy ogromną przewagę dzieki Oblivionowi, któremu pomógł z kolei Morrowind. Wszystkie te rzeczy były tam dla nas. Wszystko, co musieliśmy zrobić, to kontynuować ulepszanie i dodawanie nowych rzeczy. Nie musieliśmy zaczynać od zera. Gdybyśmy musieli zaczynać od zera, zajęłoby nam to kolejne dwa lub trzy lata.

Nie mogę się doczekać Starfield 2. Myślę, że będzie to piekielnie dobra gra, ponieważ zajmie się wieloma rzeczami, o których ludzie mówią: „Jesteśmy prawie na miejscu. Niewiele nam brakuje”. [Starfield 2 - dop. red.] będzie w stanie wykorzystać to, co oferuje teraz i wprowadzić wiele nowych rzeczy oraz naprawić wiele problemów.

Jeśli spojrzeć na pierwsze Dragon Age, pierwsze Assassin's Creed, pierwsze gry z wielu IP, mają one tendencję do ukazywania przebłysków świetności pośród wielu innych rzeczy, które nie do końca przyciągają uwagę. Niestety, czasami potrzeba drugiej lub trzeciej części gry, aby naprawdę wszystko wzbogacić. – przekazał Bruce Nesmith.