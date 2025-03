Nadciąga kolejne tornado. Powstanie sequel filmu Twisters

Według Deadline, film trafił idealnie w gusta publiczności z tzw. czerwonych stanów, co przypisuje się m.in. temu, że unikał politycznych odniesień, w tym tematu zmian klimatu. Dodatkowo, mocna kampania promocyjna oraz sentyment do oryginalnego Twistera także tu pomogły. Przypomnijmy, że Twisters pełni rolę czegoś w rodzaju “requela”, czyli jest trochę remakiem, a trochę sequelem filmu z 1996. Na razie nie wiadomo, czy reżyser Lee Isaac Chung powróci za kamerę, ale niewykluczone, że wytwórnie będą chciały go zatrzymać, oferując mu atrakcyjne warunki. On także był wielką niewiadomą na tym stanowisku, bo wcześniej miał do czynienia z bardziej minimalistycznym kinem w postaci Minari. Poradził sobie jednak z prowadzeniem kina katastroficznego wybornie, co doceniła publika.