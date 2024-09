Premiera dodatku do Starfielda. Shattered Space zadebiutuje jeszcze dziś

W nadchodzącym wielkimi krokami dodatku do Starfielda o nazwie Shattered Space zwiedzimy macierzystą planetę rodu Va'ruun - będzie to jedyna lokacja dostępna w tym rozszerzeniu. Na Va'ruun'kai czeka nas zniszczone miasto Dazra oraz pogrążeni w chaosie mieszkańcy. Podczas rozgrywki odkryjemy tajemnicę tego wydarzenia oraz poznamy historię ocalałych po tragedii. Twórcy poinformowali, dlaczego akcja nowego rozszerzenia będzie odbywać się na jednej planecie:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj o godzinie 17:00 odbędzie się premiera dodatku do RPG autorstwa Bethesdy, czyli Starfielda. Tytuł jest dostępny w usłudze Game Pass, lecz w przypadku rozszerzenia musimy dokonać osobnego zakupu.

„Chcieliśmy dać wam możliwość zbadania każdego zakamarka tej lokacji i znalezienia wskazówek o tym, kim naprawdę są ci ludzie i co się z nimi stało” – wyjaśnia Lead Producer, Joe Mueller. „Kiedy zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak powinno wyglądać to doświadczenie, wiedzieliśmy, że chcemy, aby było tradycyjnym rozszerzeniem Bethesda Game Studios. Tak rozmyślnie rozplanowana planeta doskonale współgra z izolacjonistycznym społeczeństwem. Wszystko, co zrobili od momentu powstania Rodu Va'ruun, miało miejsce właśnie tutaj na Va'ruun'kai. Cała planeta opowiada historię ludzi, którzy nigdy nie opuścili swojego domu i chcą pozostać tajemnicą”.