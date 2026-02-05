Stardew Valley ma ukryty sekret, do którego nikt się nie dokopie. Twórca zdradza, gdzie należy go szukać

W świecie gier datamining od lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów odkrywania ukrytych treści. Gracze z zapartym tchem śledzą każde znalezisko, licząc na zapowiedzi nowości lub ciekawostki pozostawione w kodzie gry. Dla twórców bywa to jednak miecz obosieczny, gdyż przedwczesne odkrycia potrafią zniszczyć starannie przygotowane niespodzianki. Okazuje się jednak, że istnieją sekrety, których nie potrafią odkryć nawet najbardziej zdeterminowani specjaliści od przeszukiwania danych.
Stardew Valley – gra wciąż skrywa jedną dużą tajemnicę, którą nikt nigdy może nie odkryć
Eric Barone, twórca Stardew Valley znany jako ConcernedApe, niedawno udzielił długiego wywiadu serwisowi IGN. Potwierdził w nim, że jego gra nigdy nie będzie tworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. W rozmowie zdradził również, że w produkcji znajduje się ukryta wiadomość, której najprawdopodobniej nikt nigdy nie odnajdzie. Według dewelopera sekret został schowany w taki sposób, aby pozostał niewidoczny nawet dla osób analizujących pliki gry. To celowe działanie, które wykorzystuje ograniczenia samego dataminingu.
To prawda. To prawda. Rzecz w tym, że istnieją pewne sposoby ukrywania wiadomości, których nie da się tak naprawdę wydobyć poprzez datamining. Jeśli coś ukryjesz w kodzie, wszystko zostanie znalezione, ponieważ ludzie dekompilują kod i analizują każdy element. Jeśli jednak ukryjesz coś na przykład w grafice, jeśli jest to sekretna wiadomość w jakiś sposób schowana w obrazie, wtedy nie da się jej tak łatwo odkryć. Trzeba ją po prostu zobaczyć. Mam wrażenie, że nikt jej nigdy nie znajdzie, ale mam nadzieję, że komuś się uda. To byłoby interesujące.
Jeżeli była to wskazówka dotycząca natury sekretu, pozostaje ona jedyną, jaką twórca zdecydował się ujawnić. W rozmowie wspomniał jedynie, że ukryta wiadomość odnosi się do czegoś, co już nie jest prawdziwe, lecz wciąż istnieje w grze. Określił ją jako wyjątkowo niejasną i przyznał, że sam nie jest pewien, czy ktokolwiek zdoła ją odnaleźć.
Mimo tajemniczości Barone podkreślił, że liczy na determinację społeczności. Już teraz gracze wymieniają się teoriami i próbują ustalić, gdzie może znajdować się sekret oraz jaką formę przybrał. Historia gier wielokrotnie pokazywała, że społeczność potrafi dokonywać rzeczy pozornie niemożliwych, szczególnie gdy ktoś sugeruje, że czegoś nie da się zrobić.
Niewykluczone więc, że zagadka zostanie rozwiązana szybciej, niż przewiduje sam twórca. Nic nie motywuje graczy bardziej niż tajemnica, która rzekomo ma pozostać nierozwiązana.
