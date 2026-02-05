Stardew Valley ma ukryty sekret, do którego nikt się nie dokopie. Twórca zdradza, gdzie należy go szukać

W świecie gier datamining od lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów odkrywania ukrytych treści. Gracze z zapartym tchem śledzą każde znalezisko, licząc na zapowiedzi nowości lub ciekawostki pozostawione w kodzie gry. Dla twórców bywa to jednak miecz obosieczny, gdyż przedwczesne odkrycia potrafią zniszczyć starannie przygotowane niespodzianki. Okazuje się jednak, że istnieją sekrety, których nie potrafią odkryć nawet najbardziej zdeterminowani specjaliści od przeszukiwania danych.

Stardew Valley – gra wciąż skrywa jedną dużą tajemnicę, którą nikt nigdy może nie odkryć

Eric Barone, twórca Stardew Valley znany jako ConcernedApe, niedawno udzielił długiego wywiadu serwisowi IGN. Potwierdził w nim, że jego gra nigdy nie będzie tworzona przy pomocy sztucznej inteligencji. W rozmowie zdradził również, że w produkcji znajduje się ukryta wiadomość, której najprawdopodobniej nikt nigdy nie odnajdzie. Według dewelopera sekret został schowany w taki sposób, aby pozostał niewidoczny nawet dla osób analizujących pliki gry. To celowe działanie, które wykorzystuje ograniczenia samego dataminingu.