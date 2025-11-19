Zaloguj się lub Zarejestruj

Stardew Valley debiutuje w świecie Among Us. Ciekawy crossover już dostępny

Patrycja Pietrowska
2025/11/19 12:30
0

Stardew Valley spotyka Among Us.

Pojawiła się ciekawa kooperacja w świecie gier. Popularny symulator Stardew Valley oficjalnie połączył siły z wiralowym hitem, grą Among Us. Chociaż te dwie produkcje niezależne znacząco różnią się od siebie – jedna skupia się na relaksie i życiu na farmie, a druga na podstępnej eliminacji członków załogi – ich współpraca ma dostarczyć unikalnych doświadczeń odbiorcom obu tytułów. Crossover jest ograniczony czasowo i wzbogaca świat załogantów i oszustów o ekskluzywne skórki postaci, zwierzaki oraz inne przedmioty kosmetyczne.

Among Us
Among Us

Stardew Valley trafia do Among Us w limitowanym crossoverze

Studio Innersloth, odpowiedzialne za rozwój Among Us, ma bogatą historię kolaboracji z innymi znanymi markami, takimi jak Halo, Celeste, Like a Dragon oraz Genshin Impact. Z kolei Stardew Valley, choć zyskało ogromną i oddaną publiczność, rzadziej angażowało się w tego typu inicjatywy, choć jego twórcy podjęli wcześniej udaną współpracę z inną niezależną grą, Balatro. Pomimo różnic, nie powinno dziwić, że te dwa tytuły, które ugruntowały swoją pozycję, w końcu postanowiły połączyć siły.

GramTV przedstawia:

Nieoczekiwana współpraca została ogłoszona i natychmiast udostępniona 18 listopada 2025 roku. Sercem tej kolaboracji jest Among Us Cosmicube. Aby odblokować poszczególne elementy w ramach Cosmicube, gracze muszą zdobywać walutę zwaną Beans, którą otrzymuje się za uczestnictwo w rundach Among Us. Koszt samego Cosmicube wynosi 3300 Beans i będzie on dostępny do 18 lutego 2026 roku.

Pakiet kosmetyczny Cosmicube wprowadza do gry łącznie dwadzieścia dziewięć przedmiotów możliwych do odblokowania. Wśród nich znajdują się skórki nawiązujące do postaci niezależnych z Stardew Valley, takich jak Abigail, Lewis, Linus, Sebastian i Mr. Qi. Cosmicube zawiera również inne zabawne akcesoria, które są bezpośrednimi nawiązaniami do rolniczego symulatora. Dostępne są między innymi kapelusz w kształcie Void Egg, specjalna tabliczka z nazwą nawiązująca do Dance of the Moonlight Jellies, a także skórka Work Overalls.

Źródło:https://gamerant.com/stardew-valley-among-us-collab/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

