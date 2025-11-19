Stardew Valley debiutuje w świecie Among Us. Ciekawy crossover już dostępny

Pojawiła się ciekawa kooperacja w świecie gier. Popularny symulator Stardew Valley oficjalnie połączył siły z wiralowym hitem, grą Among Us. Chociaż te dwie produkcje niezależne znacząco różnią się od siebie – jedna skupia się na relaksie i życiu na farmie, a druga na podstępnej eliminacji członków załogi – ich współpraca ma dostarczyć unikalnych doświadczeń odbiorcom obu tytułów. Crossover jest ograniczony czasowo i wzbogaca świat załogantów i oszustów o ekskluzywne skórki postaci, zwierzaki oraz inne przedmioty kosmetyczne.

Stardew Valley trafia do Among Us w limitowanym crossoverze

Studio Innersloth, odpowiedzialne za rozwój Among Us, ma bogatą historię kolaboracji z innymi znanymi markami, takimi jak Halo, Celeste, Like a Dragon oraz Genshin Impact. Z kolei Stardew Valley, choć zyskało ogromną i oddaną publiczność, rzadziej angażowało się w tego typu inicjatywy, choć jego twórcy podjęli wcześniej udaną współpracę z inną niezależną grą, Balatro. Pomimo różnic, nie powinno dziwić, że te dwa tytuły, które ugruntowały swoją pozycję, w końcu postanowiły połączyć siły.