Granie w Final Fantasy VII jeszcze nigdy nie było tak łatwe

Square Enix dało możliwość do zdobywania nieosiągalnych dotychczas osiągnięć w grze. I budzi to wątpliwości.

W ostatnich tygodniach coraz więcej graczy zdobywa platynowe trofeum w Final Fantasy VII Remake, co nie umknęło uwadze społeczności. Jak zwrócono uwagę na Reddicie, wszystko za sprawą wprowadzonych niedawno przez Square Enix nowych opcji ułatwień, które znacząco zmieniają sposób przechodzenia gry. Square Enix ułatwia Final Fantasy VII Remake? Pod koniec stycznia do wersji gry na PlayStation 5 oraz PC trafiła funkcja Streamlined Progression, oferująca m.in. stałe odnawianie HP i MP czy możliwość zadawania maksymalnych obrażeń. W połączeniu z tzw. Head Start Mode kampania stała się dla wielu graczy wyjątkowo prosta, a co za tym idzie – znacznie łatwiejsza stała się również droga do platynowego trofeum.

Według danych serwisu PSN Profiles platynę zdobyło już ponad 17 tysięcy użytkowników, a tylko w ostatnich dniach liczba ta wyraźnie wzrosła. To rozpaliło dyskusję – zarówno na forach, jak i na Reddicie – dotyczącą tego, czy takie trofeum można uznać za „pełnoprawne”. Krytycy twierdzą, że nadmierne ułatwienia „rozmywają sens wyzwania” i zniechęcają twórców do projektowania trudniejszej zawartości. Dla części graczy sama droga do platyny jest ważniejsza niż końcowy symbol.

GramTV przedstawia:

Z drugiej strony nie brakuje głosów broniących zmian. Wielu użytkowników podkreśla, że nowe opcje nie odbierają wartości wcześniej zdobytym trofeom, a jedynie zwiększają dostępność gry. Padają też argumenty, że system trofeów od dawna nie jest jednolity – wystarczy wspomnieć o produkcjach rozdających platyny za kilka godzin gry lub tytułach, w których można je wręcz „kupić”. Dla części społeczności najważniejsze pozostaje jedno: więcej osób kończy grę i czerpie z niej radość. A czy platyna zdobyta z ułatwieniami jest mniej warta? To pytanie, na które gracze najwyraźniej nigdy nie będą jednomyślni. Koniecznie zapoznajcie się z także wrażeniami z gry na Nintendo Switch 2.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









