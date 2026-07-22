Star Wars oficjalnie zapowiada Mrocznego Yodę. Tchnięto życie w kultowe legendy

Na oficjalnym forum EA zapowiedziano nową aktualizację do Star Wars: Galaxy of Heroes zatytułowaną The Era of Myths & Legends. Jak sugeruje sama nazwa, wydarzenie będzie czerpało inspirację z niekanonicznych historii należących do uniwersum Legends, wprowadzając do gry postacie znane z alternatywnych opowieści. Wśród nowych bohaterów znajdą się Darth Jar Jar, Mara Jade Skywalker oraz Yoda (Dark Side Vision). Twórcy ujawnili grafiki wszystkich nowych postaci z wyjątkiem jednej. Model Yody (Dark Side Vision) został celowo ukryty, aby zachować niespodziankę do momentu jego oficjalnej prezentacji. Choć wygląd postaci pozostaje tajemnicą, deweloperzy opublikowali już pełny zestaw jej umiejętności, dzięki czemu gracze mogą ocenić, jak nowy bohater sprawdzi się w składach drużyn.

Aktualizacja The Era of Myths & Legends wprowadzi do gry więcej postaci związanych zarówno z jasną, jak i ciemną stroną Mocy. Na razie jednak jedynie Darth Jar Jar oraz Yoda (Dark Side Vision) nie otrzymali jeszcze konkretnych dat premiery. Pozostali bohaterowie z nowej aktualizacji mają być dostępni wcześniej. Ciekawostką jest fakt, że nowa postać nie nosi nazwy Darth Yoda, lecz Yoda (Dark Side Vision). Może to być celowe nawiązanie do serialu animowanego Star Wars: Wojny Klonów, w którym Yoda doświadczył wizji własnej mrocznej wersji. Jeśli rzeczywiście inspiracją była ta scena, oznaczałoby to, że nowa postać częściowo wywodzi się z kanonicznych wydarzeń, mimo że sama aktualizacja skupia się przede wszystkim na historiach z uniwersum Legends.