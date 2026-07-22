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Star Wars oficjalnie zapowiada Mrocznego Yodę. Tchnięto życie w kultowe legendy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 20:40
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Star Wars oficjalnie zapowiada Mrocznego Yodę. Nietypowa wersja Mistrza Jedi trafi do popularnej gry Star Wars: Galaxy of Heroes.

Uniwersum Star Wars już wkrótce wzbogaci się o kolejną nietypową interpretację znanej postaci. Twórcy oficjalnie zapowiedzieli pojawienie się Mrocznego Yody, który dołączy do mobilnej gry Star Wars: Galaxy of Heroes.

Yoda
Yoda

Mroczny Yoda trafi do Star Wars: Galaxy of Heroes

Przez lata wielu bohaterów Gwiezdnych wojen balansowało na granicy przejścia na ciemną stronę Mocy. Nawet Cal Kestis z serii Star Wars Jedi uległ chwilami gniewowi napędzanemu przez ciemną stronę w Star Wars Jedi: Survivor, a część fanów uważa, że w trzeciej odsłonie cyklu może nawet przejść całkowicie na “drugą stronę”. Są jednak postacie, których upadek wydawał się niemal niemożliwy. Wśród nich wymienia się między innymi Obi-Wana Kenobiego, Luke’a Skywalkera, a przede wszystkim Mistrza Yodę. Mimo to Star Wars zamierza pokazać alternatywną wizję legendarnego Jedi, który uległ ciemnej stronie Mocy.

GramTV przedstawia:

Na oficjalnym forum EA zapowiedziano nową aktualizację do Star Wars: Galaxy of Heroes zatytułowaną The Era of Myths & Legends. Jak sugeruje sama nazwa, wydarzenie będzie czerpało inspirację z niekanonicznych historii należących do uniwersum Legends, wprowadzając do gry postacie znane z alternatywnych opowieści. Wśród nowych bohaterów znajdą się Darth Jar Jar, Mara Jade Skywalker oraz Yoda (Dark Side Vision). Twórcy ujawnili grafiki wszystkich nowych postaci z wyjątkiem jednej. Model Yody (Dark Side Vision) został celowo ukryty, aby zachować niespodziankę do momentu jego oficjalnej prezentacji. Choć wygląd postaci pozostaje tajemnicą, deweloperzy opublikowali już pełny zestaw jej umiejętności, dzięki czemu gracze mogą ocenić, jak nowy bohater sprawdzi się w składach drużyn.

Darth Jar Jar
Darth Jar Jar

Aktualizacja The Era of Myths & Legends wprowadzi do gry więcej postaci związanych zarówno z jasną, jak i ciemną stroną Mocy. Na razie jednak jedynie Darth Jar Jar oraz Yoda (Dark Side Vision) nie otrzymali jeszcze konkretnych dat premiery. Pozostali bohaterowie z nowej aktualizacji mają być dostępni wcześniej. Ciekawostką jest fakt, że nowa postać nie nosi nazwy Darth Yoda, lecz Yoda (Dark Side Vision). Może to być celowe nawiązanie do serialu animowanego Star Wars: Wojny Klonów, w którym Yoda doświadczył wizji własnej mrocznej wersji. Jeśli rzeczywiście inspiracją była ta scena, oznaczałoby to, że nowa postać częściowo wywodzi się z kanonicznych wydarzeń, mimo że sama aktualizacja skupia się przede wszystkim na historiach z uniwersum Legends.

Źródło:https://screenrant.com/star-wars-dark-side-yoda-redesign/

Tagi:

News
Star Wars
Gwiezdne wojny
mobilne
Star Wars: Galaxy of Heroes
Yoda
legendy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112