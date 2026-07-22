Star Wars oficjalnie zapowiada Mrocznego Yodę. Tchnięto życie w kultowe legendy

Uniwersum Star Wars już wkrótce wzbogaci się o kolejną nietypową interpretację znanej postaci. Twórcy oficjalnie zapowiedzieli pojawienie się Mrocznego Yody, który dołączy do mobilnej gry Star Wars: Galaxy of Heroes.
Mroczny Yoda trafi do Star Wars: Galaxy of Heroes
Przez lata wielu bohaterów Gwiezdnych wojen balansowało na granicy przejścia na ciemną stronę Mocy. Nawet Cal Kestis z serii Star Wars Jedi uległ chwilami gniewowi napędzanemu przez ciemną stronę w Star Wars Jedi: Survivor, a część fanów uważa, że w trzeciej odsłonie cyklu może nawet przejść całkowicie na “drugą stronę”. Są jednak postacie, których upadek wydawał się niemal niemożliwy. Wśród nich wymienia się między innymi Obi-Wana Kenobiego, Luke’a Skywalkera, a przede wszystkim Mistrza Yodę. Mimo to Star Wars zamierza pokazać alternatywną wizję legendarnego Jedi, który uległ ciemnej stronie Mocy.
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