Star Wars: Zero Company wycieka. Znamy datę premiery i ceny poszczególnych edycji

Wyczekiwana gra z Gwiezdnych wojen ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Fani Gwiezdnych wojen już wkrótce poznają oficjalną datę premiery Star Wars: Zero Company. Jednak przed oficjalną prezentacją gry na Summer Game Fest 2026, do sieci trafiły informacje, które zdradzają szczegóły debiutu gry, a także cenę oraz poszczególne edycje. Star Wars: Zero Company – wyciekły szczegóły nowej gry z uniwersum Gwiezdnych wojen Według doniesień opublikowanych przez Dealabs, nowa produkcja Electronic Arts ma zadebiutować już 27 sierpnia 2026 roku. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, taktyczne RPG osadzone w uniwersum Star Wars pojawi się na rynku tuż przed wyjątkowo intensywnym okresem premier zaplanowanych na wrzesień. Gra ma trafić jednocześnie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło twierdzi również, że Electronic Arts zamierza wycenić grę niżej niż wiele współczesnych wysokobudżetowych produkcji. Na komputerach osobistych edycja standardowa miałaby kosztować 49,99 dolarów lub 49,99 euro. Wersja Deluxe miałaby zostać wyceniona na 59,99 dolarów lub 59,99 euro. Nieco więcej mają zapłacić gracze konsolowi. Według przecieku standardowe wydanie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S będzie kosztować 59,99 dolarów, natomiast edycja Deluxe 69,99 dolarów. Europejskie ceny konsolowych wersji nie zostały jeszcze ujawnione.

GramTV przedstawia:

Z przecieku wynika również, że edycja standardowa ma być dostępna zarówno w formie cyfrowej, jak i pudełkowej. Wariant Deluxe ma natomiast trafić do sprzedaży wyłącznie w wersji cyfrowej. Osoby, które zdecydują się na zakup podstawowego wydania, mają otrzymać możliwość późniejszego wykupienia ulepszenia do wersji Deluxe. Niestety nie ujawniono zawartości edycji Deluxe. Według dostępnych informacji nie zaoferuje ona jednak wcześniejszego dostępu do gry. Byłaby to istotna różnica względem części ostatnich produkcji Electronic Arts, których droższe wydania pozwalały rozpocząć zabawę kilka dni przed oficjalną premierą. Raport sugeruje również, że przedsprzedaż może wystartować niedługo po zakończeniu Summer Game Fest. Konkretna data nie została jednak podana. Star Wars Zero Company powstaje w studiu Bit Reactor przy współpracy z Respawn Entertainment oraz Lucasfilm Games. Akcja gry rozgrywa się w okresie Wojen Klonów. Gracze pokierują tytułową grupą najemników dowodzoną przez byłego oficera Republiki o pseudonimie Hawks. Bohaterowie staną przed zadaniem powstrzymania nowego zagrożenia, które może zachwiać losem całej galaktyki. Kluczową rolę odegrają taktyczne starcia oraz współpraca członków drużyny pomimo dzielących ich różnic.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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