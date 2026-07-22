Star Wars: Zero Company pozwoli stworzyć drużynę klonów. Część kultowych pancerzy trafi wyłącznie do edycji Deluxe

Star Wars: Zero Company pozwoli na stworzenie drużyny klonów, ale nie wszystkie opcje będą dostępne w podstawowej wersji gry.

Choć Star Wars Zero: Company zapowiada się na jedną z najważniejszych premier tego roku, twórcy do tej pory ujawniali stosunkowo niewiele informacji o grze. Po czerwcowej prezentacji rozgrywki studio Bit Reactor zorganizowało jednak sesję pytań i odpowiedzi na serwerze Discord, podczas której zdradziło nowe szczegóły dotyczące między innymi długości kampanii, systemu permadeath oraz rozbudowanych opcji personalizacji postaci. Twórcy zdradzili kilka szczegółów dotyczących Star Wars: Zero Company Jednym z najciekawszych tematów okazała się możliwość dostosowywania żołnierzy klonów. W odpowiedzi na pytanie jednego z graczy, czy będzie można stworzyć drużynę składającą się wyłącznie z klonów, dyrektor kreatywny i prezes studia Greg Foertsch potwierdził, że będzie to możliwe. Jak wyjaśnił, od samego początku gry wszyscy operatorzy otrzymają dostęp do kosmetycznych elementów pancerzy klonów. Dodatkowo, po osiągnięciu odpowiedniego momentu w fabule odblokowani zostaną także operatorzy będący żołnierzami klonami, co pozwoli stworzyć pełny oddział złożony wyłącznie z takich postaci.

Twórcy zdradzili również ciekawy szczegół dotyczący immersji. Hełmy klonów nie będą jedynie elementem wizualnym. Po ich założeniu głosy postaci zostaną odpowiednio zmodyfikowane, aby brzmiały jak charakterystyczne komunikaty żołnierzy Wielkiej Armii Republiki. Podczas sesji Q&A gracze dopytywali także o zakres personalizacji pancerzy. Jeden z użytkowników zapytał, czy w grze pojawią się warianty inspirowane jednostkami ARF, spadochroniarzami lub komandosami. Główny projektant James Brawley nie zdradził konkretnych modeli, ale zapewnił, że gracze powinni być zadowoleni z przygotowanego zestawu malowań, wzorów oraz elementów hełmów, pancerzy i innych części wyposażenia przeznaczonych dla klonów.

GramTV przedstawia:

Odpowiedź sugeruje, że deweloperzy doskonale zdają sobie sprawę z ogromnej różnorodności pancerzy klonów znanych z filmów, seriali i innych produkcji ze świata Gwiezdnych wojen. Niestety nie wszystkie elementy wyposażenia będą dostępne dla każdego. Główna producentka gry Caydence Funk potwierdziła, że klasyczny pancerz ARC Troopera z Fazy I zostanie udostępniony wyłącznie w pakiecie kosmetycznym Grand Army of the Republic, który jest częścią edycji Deluxe. Oznacza to, że osoby kupujące standardowe wydanie nie będą mogły korzystać z tego kultowego wyglądu. Studio przekazało jednocześnie dobrą wiadomość dla graczy obawiających się dodatkowych opłat. Twórcy podkreślili, że obecnie nie planują wprowadzenia żadnych mikropłatności ani dodatkowej monetyzacji. Wszystkie elementy personalizacji dostępne poza zawartością edycji Deluxe będzie można odblokować w trakcie rozgrywki. Deweloperzy przypomnieli również, że Star Wars Zero Company nie będzie sprzedawane w pełnej, najwyższej cenie obowiązującej obecnie przy największych premierach.