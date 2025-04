Star Wars Outlaws z nowym DLC. Ubisoft pokaże A Pirate’s Fortune już niebawem

Star Wars Outlaws A Pirate’s Fortune wkrótce z prezentacją

Ubisoft oficjalnie potwierdził, że drugie DLC do Star Wars Outlaws zostanie zaprezentowane podczas tegorocznej edycji Star Wars Celebration Japan. Wydarzenie to odbędzie się już w tym miesiącu, a konkretnie 18 kwietnia, kiedy to gracze będą mogli po raz pierwszy zobaczyć, co nowego przygotowali twórcy.