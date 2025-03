Star Wars Outlaws przecenione o połowę w PlayStation Store. Tytuł Ubisoftu pojawił się w Okazji Tygodnia

W sklepie PlayStation pojawiła się kolejna wyprzedaż - w ostatnim czasie Sony często organizowało podobne wydarzenia. Większość promocji rozpoczyna się właśnie w środy, a jedną z najciekawszych jest zniżka na Star Wars Outlaws, które od jakiegoś czasu cieszy się coraz większą popularnością, pojawiając się nawet wśród najlepiej zarabiających gier na Steamie.

W PlayStation Store do 13 marca godziny 00:59 możemy kupić Star Wars Outlaws w wersji standardowej lub Ulimate, a także pakiet zawartości i przepustkę sezonową. Edycje gry zostały przecenione o 50 procent, a dodatki o 40. Możliwe, że dzięki tej promocji popularność produkcji wśród fanów wzrośnie jeszcze bardziej. Jakiś czas temu przedstawiciele Ubisoftu zapewniali, że po dotychczasowych oraz planowanych ulepszeniach tytuł stanie się bestsellerem.

Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars™ z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce.

Jeśli podejmiesz ryzyko, galaktyka pełna jest możliwości.

ODKRYJ GALAKTYKĘ MOŻLIWOŚCI - Zwiedzaj wyjątkowe miejsca z tętniącymi życiem miastami i kantynami. Bierz udział w niesamowitych wyścigach plenerowych na swoim ścigaczu. Każde miejsce to nowe przygody, zróżnicowane wyzwania i kuszące nagrody – o ile podejmiesz ryzyko.

POZNAJ ORYGINALNĄ HISTORIĘ ŁOTRZYCY - Prowadź brawurowe życie banitki. Z Nixem u boku obróć każdą sytuację na swoją korzyść: strzelaj z blastera, pokonuj wrogów dzięki podstępom lub gadżetom albo znajdź odpowiedni moment, by odwrócić ich uwagę i zyskać przewagę.