Star Wars Outlaws będzie można sprawdzić za darmo na Nintendo Switch 2

Mikołaj Ciesielski
2025/09/09 16:45
Ubisoft potwierdza dobrą informację.

Zgodnie z zapowiedziami Star Wars Outlaws zadebiutowało w zeszłym tygodniu na Nintendo Switch 2. Ubisoft najwyraźniej chce jednak zachęcić jak największą liczbę graczy do sprawdzenia wspomnianej produkcji. Już niedługo wszyscy posiadacze najnowszej konsoli Nintendo będą mogli bowiem sprawdzić za darmo przygodową grę akcji z otwartym światem osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen.

Ubisoft przygotowuje wersję demo gry Star Wars Outlaws na Nintendo Switch 2

Ubisoft potwierdził, że Star Wars Outlaws doczeka się wersji demonstracyjnej na Nintendo Switch 2. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie wspomniane demo trafi w ręce użytkowników najnowszej konsoli japońskiej firmy. Francuska firma poinformowała jedynie, że więcej informacji w tej sprawie mamy otrzymać „wkrótce”.

Poznaj pierwszą przygodową grę akcji z uniwersum Star Wars z otwartym światem i odwiedzaj wyjątkowe miejsca w całej galaktyce – dobrze znane i nowe. Kuś los jako łotrzyca Kay Vess szukająca sposobności, by rozpocząć nowe życie. Walcz, kradnij i wywijaj się syndykatom przestępczym, by dołączyć do najbardziej poszukiwanych w galaktyce – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Outlaws zadebiutowało na rynku 30 sierpnia 2024 roku. Jeszcze do niedawna gra była dostępna wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Star Wars Outlaws – recenzja. I nie ma mocy.

Źródło:https://wccftech.com/star-wars-outlaws-nintendo-switch-2-demo-this-year

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

