Star Wars Outlaws będzie można sprawdzić za darmo na Nintendo Switch 2

Zgodnie z zapowiedziami Star Wars Outlaws zadebiutowało w zeszłym tygodniu na Nintendo Switch 2. Ubisoft najwyraźniej chce jednak zachęcić jak największą liczbę graczy do sprawdzenia wspomnianej produkcji. Już niedługo wszyscy posiadacze najnowszej konsoli Nintendo będą mogli bowiem sprawdzić za darmo przygodową grę akcji z otwartym światem osadzoną w świecie Gwiezdnych wojen.

Ubisoft przygotowuje wersję demo gry Star Wars Outlaws na Nintendo Switch 2

Ubisoft potwierdził, że Star Wars Outlaws doczeka się wersji demonstracyjnej na Nintendo Switch 2. Niestety na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie wspomniane demo trafi w ręce użytkowników najnowszej konsoli japońskiej firmy. Francuska firma poinformowała jedynie, że więcej informacji w tej sprawie mamy otrzymać „wkrótce”.