Star Wars: KOTOR Remake „żyje i ma się dobrze”. Nowe informacje na temat gry

Pod koniec listopada Jason Schreier poinformował, że prace nad Star Wars: KOTOR Remake wciąż trwają. Popularny dziennikarz zaprzeczył tym samym wcześniejszym doniesieniom, według których produkcja wspomnianego tytułu miała zostać wstrzymana. Teraz głos w sprawie zabrało Saber Interactive, które niedawno odłączyło się od Embracer Group. Okazuje się, że studio ma bardzo dobre wieści dla graczy czekających na odświeżoną wersję Star Wars: Knights of the Old Republic.

Star Wars: KOTOR Remake wciąż powstaje. Saber Interactive cały czas pracuje nad grą

Matthew Karch – dyrektor generalny Saber Interactive – w rozmowie z IGN poinformował, że Star Wars: KOTOR Remake „żyje i ma się dobrze”. Zgodnie z przekazanymi informacjami studio zachowało prawa do stworzenia wspomnianego tytułu po rozstaniu z Embracer Group. Sama gra jest natomiast „aktywnie rozwijana”.