Prace nad Star Wars: KOTOR Remake wciąż trwają? Jason Schreier ma nowe wieści

Wygląda na to, że nie wszystko jeszcze stracone.

Kilka dni temu Jeff Grubb z Giant Bomb poinformował, że prace nad Star Wars: KOTOR Remake zostały wstrzymane i obecnie gra nie jest rozwijana przez żaden z zespołów należących do Embracer Group. Własne śledztwo we wspomnianej sprawie postanowił przeprowadzić również Jason Schreier. Przekazane przez redaktora Bloomberga informacje sugerują natomiast, że w sprawie Star Wars: KOTOR Remake nie wszystko jest jeszcze stracone.

Saber Interactive rzekomo wciąż pracuje jeszcze nad Star Wars: KOTOR Remake

Schreier w poście opublikowanym na forum ResetEra podkreśla na samym początku, że to czy Star Wars: KOTOR Remake „żyje” lub czy „kiedykolwiek wyjdzie” to dwa zupełnie różne pytania. Trzecie – jak podkreśla redaktor Bloomberga – brzmi natomiast: „Jeśli to kiedykolwiek wyjdzie, jak naprawdę będzie wyglądać?”.