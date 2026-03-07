Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy mod do Oblivion Remastered może zmienić sposób zabawy. Fani długo na to czekali

Jakub Piwoński
2026/03/07 13:00
0
0

Twórcy projektu zapowiadają kooperacyjną rozgrywkę w klasycznym RPG Bethesdy.

Choć seria The Elder Scrolls od lat kojarzy się przede wszystkim z rozbudowanymi przygodami dla jednego gracza, fani wkrótce mogą otrzymać zupełnie nowy sposób na zabawę. Powstaje bowiem mod, który wprowadzi tryb multiplayer do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i tryb multiplayer w ramach modyfikacji

Projekt o nazwie Oblivion MP przygotowuje zespół Ready Code, który ma już doświadczenie w przekształcaniu gier single-player w produkcje umożliwiające wspólną zabawę. Twórcy pracują nad platformą ReadyM, mającą ułatwiać modderom tworzenie trybów wieloosobowych w grach, które oficjalnie ich nie oferują. Pierwszym dużym projektem wykorzystującym tę technologię był Black Myth: Wukong, dla którego powstał popularny mod WukongMP. Teraz podobne rozwiązanie ma trafić do świata Tamriel.

GramTV przedstawia:

Twórcy zaprezentowali niedawno krótki teaser projektu w serwisie Reddit, pokazujący fragment rozgrywki w Cyrodiil w towarzystwie innych graczy. Choć materiał ma charakter wczesnej zapowiedzi, daje wyobrażenie o tym, jak może wyglądać wspólna eksploracja świata znanego z Obliviona. Sam pomysł nie jest całkowitą nowością dla społeczności serii. W przypadku The Elder Scrolls V: Skyrim ogromną popularność zdobył mod Skyrim Together, który pozwala przeżywać przygodę Dragonborna w trybie kooperacji. Oblivion MP ma zaoferować podobne doświadczenie – tym razem w odświeżonej wersji klasycznego RPG.

Według twórców projekt można porównać do społecznościowych serwerów znanych z Minecraft, tyle że osadzonych w realiach Prowincji Cesarskiej. Celem jest stworzenie narzędzi, które pozwolą graczom i modderom budować własne, unikalne tryby multiplayer w świecie Obliviona. Premiera moda planowana jest na drugi kwartał tego roku, a zainteresowani gracze będą mogli przetestować projekt na PC. Podobnie jak w przypadku większości modów do gier Bethesdy, wersje konsolowe raczej nie wchodzą w grę.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-mod-multiplayer-elder-scrolls-oblivion-remastered/

Tagi:

News
multiplayer
RPG
mody
modyfikacje
The Elder Scrolls IV: Oblivion
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112