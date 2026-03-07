Nowy mod do Oblivion Remastered może zmienić sposób zabawy. Fani długo na to czekali

Choć seria The Elder Scrolls od lat kojarzy się przede wszystkim z rozbudowanymi przygodami dla jednego gracza, fani wkrótce mogą otrzymać zupełnie nowy sposób na zabawę. Powstaje bowiem mod, który wprowadzi tryb multiplayer do The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i tryb multiplayer w ramach modyfikacji

Projekt o nazwie Oblivion MP przygotowuje zespół Ready Code, który ma już doświadczenie w przekształcaniu gier single-player w produkcje umożliwiające wspólną zabawę. Twórcy pracują nad platformą ReadyM, mającą ułatwiać modderom tworzenie trybów wieloosobowych w grach, które oficjalnie ich nie oferują. Pierwszym dużym projektem wykorzystującym tę technologię był Black Myth: Wukong, dla którego powstał popularny mod WukongMP. Teraz podobne rozwiązanie ma trafić do świata Tamriel.