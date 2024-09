Star Wars KOTOR Remake nadal żyje. Studio przypomina o grze z Gwiezdnych wojen

Los remake’u pierwszej części Star Wars: Knights of The Old Republic wciąż jest niepewny, ale Saber Interactive najwyraźniej nie zrezygnowało z tego projektu.

Już dłuższy czas nie słyszeliśmy żadnych aktualizacji dotyczących remake’u Star Wars: Knights of The Old Republic. Jeszcze w kwietniu jeden z branżowych insiderów poinformował, że Sony ma dość czekania na tę produkcję i japońska firma miała odciąć się od tego projektu. Pierwotnie Star Wars KOTOR Remake został zapowiedziany wyłącznie na PlayStation 5 i komputery osobiste, ale niewykluczone, że Saber Interactive pracuje już również nad wersją na Xbox Series X/S. W najnowszym komunikacie prasowym firma ujawniła, że kontynuuje pracę nad kilkoma swoimi grami, w tym wspomnianego KOTOR-a.

Star Wars: Knights of The Old Republic Remake – gra nadal powstaje

Warto wspomnieć, że w marcu tego roku Embracer Group sprzedało Saber Interactive w ramach restrukturyzacji swojej firmy. W najnowszym raporcie czytamy, że Aleph Capital Partners and Crestview Partners dokonały w spółce „znaczącej inwestycji kapitałowej”, dzięki której studio może pracować nad kolejnymi grami. Nie ujawniono kwoty inwestycji, ale w ogłoszeniu podano, że umożliwi ona Sabre Interactive umorzenie długu, jaki była winna Embracer Group po wykupie.