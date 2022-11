Star Wars Jedi: Ocalały z datą premiery na TGA 2022? Insider zdradza plany EA

Do sieci trafiły informacje, z których wynika, że Electronic Arts szykuje się do prezentacji kontynuacji przygód Cala Kestisa.

Od zapowiedzi Star Wars Jedi: Ocalały minęło już kilka miesięcy. Niestety w tym czasie nie otrzymaliśmy żadnych nowych szczegółów oraz materiałów ze wspomnianej produkcji. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się jedynie nieoficjalne informacje, które sugerowały, że druga przygód Cala Kestisa zadebiutuje na rynku na początku 2023 roku. Tymczasem jeden z branżowych insiderów jest przekonany, że Electronic Arts ujawni niebawem dokładną datę premiery kontynuacji Star Wars Jedi: Upadły Zakon z 2019 roku.

Electronic Arts może ujawnić datę premiery Star Wars Jedi: Ocalały na The Game Awards 2022

Tom Henderson – znany branżowy insider i dziennikarz – poinformował, że Star Wars Jedi: Ocalały pojawi się na tegorocznej gali The Game Awards. Electronic Arts zamierza zaprezentować na wydarzeniu nowy zwiastun gry, który ujawni dokładną datę premiery produkcji. Tego samego dnia mają również ruszyć zamówienia przedpremierowe.



Insider twierdzi, że materiał promocyjny Star Wars Jedi: Ocalały ma pojawić się w około 30 minucie wydarzenia. Warto również dodać, że doniesienia Hendersona zostały potwierdzone także przez Jeffa Grubba, który jakiś czas temu informował, że kontynuacja przygód Cala Kestisa znajduje się na „dobrej drodze do marcowej premiery”. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na The Game Awards 2022.



Przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedzią akcja kontynuacji będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części, a sequel ma być bardziej „dojrzałą” i „złożoną” produkcją.

