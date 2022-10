Star Wars Jedi: Ocalały ma znajdować się na dobrej drodze do marcowej premiery

Pod koniec maja doczekaliśmy się zapowiedzi Star Wars Jedi: Ocalały, czyli kontynuacji Star Wars Jedi: Upadły Zakon z 2019 roku. Niestety od tamtej pory Electronic Arts oraz deweloperzy ze studia Respawn Entertainment nie podzielili się żadnymi nowymi szczegółami na temat drugiej części przygód Cala Kestisa. Tymczasem pozytywnymi informacjami związanymi ze wspomnianą produkcją postanowił podzielić się Jeff Grubb – znany branżowy insider i dziennikarz.

Nowe informacje o Star Wars Jedi: Ocalały mają pojawić się jeszcze w tym roku

Zdaniem Grubba nowych informacji na temat Star Wars Jedi: Ocalały powinniśmy spodziewać się w grudniu. W podcaście Game Mess Mornings insider podkreślił, że we wspomnianym miesiącu Electronic Arts zamierza rozpocząć kampanię marketingową gry i od razu przejść do premiery. Dziennikarz zapewnił również, że obecnie prace nad produkcją przebiegają bezproblemowo.



Grubb poinformował także, że Star Wars Jedi: Ocalały znajduje się „na dobrej drodze do marcowej premiery”, o której wspominano już pod koniec sierpnia. Niewykluczone więc, że wraz z nowymi szczegółami Electronic Arts ujawni również dokładną datę debiutu produkcji. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wspomniane informacje zostaną przedstawione podczas tegorocznej gali The Game Awards.



Na koniec warto przypomnieć, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w 2023 roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery. Zgodnie z zapowiedzią akcja kontynuacji będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach z pierwszej części.