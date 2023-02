Star Wars Jedi: Ocalały na nowym materiale. Gra będzie zachęcać do eksploracji

W ostatnich dniach nie możemy narzekać na brak materiałów z gry Star Wars Jedi: Ocalały. W pierwszej kolejności otrzymaliśmy wideo prezentujące system walki w nadchodzącej kontynuacji przygód Cala Kestisa, a następnie mieliśmy okazję zobaczyć gameplay pokazujący jedną z Komnat Jedi, które będziemy mogli zwiedzać w sequelu Star Wars Jedi: Upadły Zakon. Okazuje się jednak, że to nie koniec, a zainteresowani mogą rzucić okiem na kolejne fragmenty rozgrywki.

W sieci pojawił się kolejny materiał wideo poświęcony Star Wars Jedi: Ocalały

Najnowszy materiał opublikowany przez redakcję IGN – która miała okazję spędzić z grą Star Wars Jedi: Ocalały ponad 5 godzin – ujawnia nieco więcej szczegółów na temat eksploracji. Zgodnie z zapowiedziami lokacje w kontynuacji przygód Cala Kestisa mają cechować się nieco bardziej otwartą strukturą, a szczególnie widoczne ma być to na planecie Kobah.



Gracze będą mogli zwiedzać wspomniane miejsce według własnego uznana, a ich ciekawość i skrupulatność podczas eksploracji zostanie nagrodzona zarówno interesującymi wydarzeniami, jak i przydatnymi przedmiotami. Na Kobah nie zabraknie też zadań pobocznych, które pozwolą zdobyć dodatkowe punkty umiejętności.



Respawn Entertainment zadbało również o to, by nawet w nieco bardziej korytarzowych lokacjach nie zabrakło znajdziek i sekretów, które mają zachęcać graczy do dokładnego przeczesywania odwiedzanych miejsc. Sam materiał opublikowany przez IGN pozwala natomiast dodatkowo przyjrzeć się starciom z kilkoma oponentami. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Star Wars Jedi: Ocalały zmierza wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja studia Respawn Entertainment ma zadebiutować na wymienionych platformach 28 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi kontynuacji Star Wars Jedi: Upadły Zakon na PC.