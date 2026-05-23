Niedocenione science fiction wraca po 35 latach z nową produkcją. Zapomniany bohater otrzymał kolejne przygody

Czas, aby Disney przywrócił tę serię również na dużym ekranie.

The Rocketeer przez lata pozostawał jedną z tych produkcji, które zyskały status kultowych dopiero po premierze. Film Disneya z 1991 roku nie spełnił oczekiwań finansowych studia, mimo że zdobył wierne grono fanów i niezłe opinie krytyków. Wielkie plany związane z rozwojem marki szybko trafiły do kosza, ale po 35 latach bohater znów szykuje się do lotu. The Rocketeer – nadchodzi nowy komiks z kultowym bohaterem Jeszcze w lipcu do sprzedaży trafi nowy komiks zatytułowany The Rocketeer: Infiltrator #1. Historia przedstawi Cliffa Secorda oraz jego partnerkę Betty podczas niebezpiecznej misji rozgrywającej się w czasie II wojny światowej. Para będzie próbowała przeniknąć do wrogiej organizacji i zniszczyć nazistowską superbroń zagrażającą siłom alianckim.

Nowa opowieść ma jednak mocno szpiegowski charakter. Cliff i Betty nie posiadają doświadczenia w pracy pod przykrywką, dlatego podczas zadania pomaga im agent MI6. Problem polega na tym, że elegancki brytyjski szpieg bardzo interesuje się pięknymi kobietami, co szybko komplikuje sytuację. Dodatkowo Cliff będzie musiał udawać brata i menedżera Betty, co ma prowadzić do wielu napięć i problemów podczas całej operacji.

GramTV przedstawia:

Komiks pojawi się w sklepach 8 lipca i ma być jedną z najbardziej ryzykownych oraz ambitnych historii w dziejach Rocketeera. To jednak nie koniec powrotu marki. Czytelnicy mogą już sięgnąć po serię The Rocketeer: The Island, opartą na szkicu fabularnym przygotowanym jeszcze przez twórcę bohatera, zmarłego Dave’a Stevensa. W tej historii Cliff Secord rusza na ratunek Amelii Earhart, jednak misja prowadzi go na tajemniczą wyspę pełną dziwnych zagrożeń. Według doniesień zainteresowanie komiksem stale rośnie, a sprzedaż czwartego zeszytu wyraźnie przewyższyła wyniki poprzedniej części. Jeśli podobny sukces odniesie także The Rocketeer: Infiltrator, może to być sygnał dla Hollywood, że widzowie są gotowi na wielki powrót tej marki. Disney miał wobec Rocketeera ogromne plany już w latach dziewięćdziesiątych. Studio rozważało kontynuacje filmu, rozbudowaną linię zabawek oraz dalszy rozwój całego uniwersum. Słabe wyniki box office sprawiły jednak, że projekt szybko został porzucony. W kolejnych latach wielokrotnie pojawiały się głosy domagające się sequela. Powstał nawet animowany serial dla dzieci emitowany w 2019 roku, skupiający się na prawnuczce Cliffa Secorda, ale produkcja zakończyła się po jednym sezonie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.