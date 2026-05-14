Nowe Gwiezdne wojny ujawniają, że Luke Skywalker wiedział, że ten Jedi przeżył Rozkaz 66

To może otworzyć drogę do ciekawej interakcji między tymi bohaterami w przyszłości.

Fani gier Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Star Wars Jedi: Ocalały otrzymali właśnie interesującą wskazówkę dotyczącą przyszłości Cala Kestisa. Najnowsza publikacja ze świata Gwiezdnych wojen potwierdza, że Luke Skywalker wie, iż były padawan przeżył Rozkaz 66. Gwiezdne wojny – Luke Skywalker był świadomy, że Cal Kestis przeżył Rozkaz 66 Informacja pochodzi z książki Star Wars: The Secrets of the Jedi: The Chronicles of Luke Skywalker autorstwa Marca Sumeraka. To zaktualizowane wydanie wcześniejszej publikacji Star Wars: The Secrets of the Jedi. Na jednej ze stron książki Luke Skywalker wspomina o ocalałych Jedi.

Rozkaz 66 mógł wydawać się szybkim i skutecznym sposobem na wyeliminowanie Jedi, ale nie każdy członek Zakonu padł ofiarą tej zdrady. Garstce Jedi udało się uniknąć egzekucji, w tym Calowi Kestisowi, padawanowi mistrza Jaro Tapala, jednak w kolejnych latach ich liczba wciąż malała. To istotne odkrycie, ponieważ oficjalny kanon wciąż nie wyjaśnił, co dokładnie stało się z Calem Kestisem po wydarzeniach z Jedi: Ocalały. Akcja gry rozgrywa się w 9 BBY, czyli dziewięć lat przed zniszczeniem pierwszej Gwiazdy Śmierci przez Luke’a Skywalkera. Cal nie pojawił się dotąd w żadnej późniejszej historii kanonicznej, dlatego sam fakt, że Luke zna jego imię oraz wie, kim był Jaro Tapal, rodzi wiele pytań. Książka stylizowana jest na zapiski Luke’a powstałe w 34 ABY, czyli 34 lata po bitwie o Gwiazdę śmierci, ale nie ujawnia, kiedy dokładnie zdobył tę wiedzę. Luke Skywalker wie o Jaro Tapalu i Calu Kestisie do 34 roku ABY. Jedynymi postaciami z Upadłego zakonu wspomnianymi w oryginale byli Trilla i Masana, więc miło, że teraz włączono niektórych innych! Wczytywanie ramki mediów.

Jedna z teorii zakłada, że Luke dowiedział się o Calu dzięki Rebelii, ponieważ Kestis współpracował z Sawem Gerrerą. Z drugiej strony w filmie Powrót Jedi Yoda mówi Luke’owi, że wkrótce stanie się ostatnim Jedi, co sugeruje, że w tamtym momencie nie wiedział jeszcze o innych ocalałych. Nie można również wykluczyć, że Luke i Cal spotkali się po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Istnieje też bardziej fantastyczna możliwość, że informacje o Kestisie przekazał mu duch Mocy Anakina Skywalkera. Być może obie postacie poznają się w nadchodzącym Star Wars: Jedi 3. Obecnie nie wiadomo, czy twórcy planują wprowadzić do serii postać Luke’a Skywalkera.

