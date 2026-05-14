Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe Gwiezdne wojny ujawniają, że Luke Skywalker wiedział, że ten Jedi przeżył Rozkaz 66

Radosław Krajewski
2026/05/14 07:00
0
0

To może otworzyć drogę do ciekawej interakcji między tymi bohaterami w przyszłości.

Fani gier Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz Star Wars Jedi: Ocalały otrzymali właśnie interesującą wskazówkę dotyczącą przyszłości Cala Kestisa. Najnowsza publikacja ze świata Gwiezdnych wojen potwierdza, że Luke Skywalker wie, iż były padawan przeżył Rozkaz 66.

Star Wars Jedi: Upadły zakon
Star Wars Jedi: Upadły zakon

Gwiezdne wojny – Luke Skywalker był świadomy, że Cal Kestis przeżył Rozkaz 66

Informacja pochodzi z książki Star Wars: The Secrets of the Jedi: The Chronicles of Luke Skywalker autorstwa Marca Sumeraka. To zaktualizowane wydanie wcześniejszej publikacji Star Wars: The Secrets of the Jedi. Na jednej ze stron książki Luke Skywalker wspomina o ocalałych Jedi.

Rozkaz 66 mógł wydawać się szybkim i skutecznym sposobem na wyeliminowanie Jedi, ale nie każdy członek Zakonu padł ofiarą tej zdrady. Garstce Jedi udało się uniknąć egzekucji, w tym Calowi Kestisowi, padawanowi mistrza Jaro Tapala, jednak w kolejnych latach ich liczba wciąż malała.

To istotne odkrycie, ponieważ oficjalny kanon wciąż nie wyjaśnił, co dokładnie stało się z Calem Kestisem po wydarzeniach z Jedi: Ocalały. Akcja gry rozgrywa się w 9 BBY, czyli dziewięć lat przed zniszczeniem pierwszej Gwiazdy Śmierci przez Luke’a Skywalkera.

Cal nie pojawił się dotąd w żadnej późniejszej historii kanonicznej, dlatego sam fakt, że Luke zna jego imię oraz wie, kim był Jaro Tapal, rodzi wiele pytań. Książka stylizowana jest na zapiski Luke’a powstałe w 34 ABY, czyli 34 lata po bitwie o Gwiazdę śmierci, ale nie ujawnia, kiedy dokładnie zdobył tę wiedzę.

Luke Skywalker wie o Jaro Tapalu i Calu Kestisie do 34 roku ABY. Jedynymi postaciami z Upadłego zakonu wspomnianymi w oryginale byli Trilla i Masana, więc miło, że teraz włączono niektórych innych!

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Jedna z teorii zakłada, że Luke dowiedział się o Calu dzięki Rebelii, ponieważ Kestis współpracował z Sawem Gerrerą. Z drugiej strony w filmie Powrót Jedi Yoda mówi Luke’owi, że wkrótce stanie się ostatnim Jedi, co sugeruje, że w tamtym momencie nie wiedział jeszcze o innych ocalałych.

Nie można również wykluczyć, że Luke i Cal spotkali się po wydarzeniach z Powrotu Jedi. Istnieje też bardziej fantastyczna możliwość, że informacje o Kestisie przekazał mu duch Mocy Anakina Skywalkera.

Być może obie postacie poznają się w nadchodzącym Star Wars: Jedi 3. Obecnie nie wiadomo, czy twórcy planują wprowadzić do serii postać Luke’a Skywalkera.

Źródło:https://www.gamesradar.com/entertainment/star-wars-movies/luke-skywalker-knows-jedi-fallen-orders-cal-kestis-survived-order-66-new-star-wars-book-reveals/

Tagi:

Popkultura
Star Wars
Disney
książka
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
Star Wars Jedi: Fallen Order
Star Wars Jedi: Survivor
Star Wars Jedi: Ocalały
Cal Kestis
Marc Sumerak
Star Wars: The Secrets of the Jedi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112