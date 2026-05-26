Ten nieco zapomniany serial z Gwiezdnych wojen otrzyma drugi sezon? Gwiazda daje fanom nadzieję

Pierwszy sezon zadebiutował na platformie Disney+ w grudniu 2024 roku, a finał wyemitowano w styczniu 2025 roku. Historia skupiała się na grupie dzieci z odizolowanej planety At Attin, które po raz pierwszy wyruszyły w galaktykę, trafiając na piratów i próbując odnaleźć drogę do domu. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje, osiągając 92% pozytywnych opinii krytyków oraz 79% ocen widzów w serwisie Rotten Tomatoes. Mimo tego serial nie stał się tak dużym fenomenem jak The Mandalorian, ani nie zdobył takiego uznania jak Andor.

Serial Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków może jeszcze doczekać się drugiego sezonu. Choć od finału pierwszej odsłony minęło już sporo czasu, a Lucasfilm nadal nie ogłosił oficjalnego przedłużenia produkcji, nowe komentarze jednej z aktorek rozbudziły nadzieje fanów.

Słyszałam, że być może coś jest na rzeczy, ale naprawdę nie wiem. W tej branży nigdy niczego nie można być pewnym, ale bardzo bym tego chciała, bo uważam, że dzieciaki były świetne.

Podczas rozmowy ze ScreenRant aktorka Kerry Condon została zapytana o potencjalny drugi sezon Załogi rozbitków. Gwiazda przyznała, że słyszała pewne pogłoski, choć nic nie zostało jeszcze potwierdzone.

Condon wcielała się w Farę, matkę Fern graną przez Ryan Kierę Armstrong. Bohaterka pełniła również funkcję wysoko postawionej urzędniczki i nauczycielki na planecie At Attin. W finale pierwszego sezonu odegrała kluczową rolę, podejmując decyzję o zniszczeniu Bariery otaczającej planetę. Dzięki temu Nowa Republika mogła wkroczyć i uratować mieszkańców przed piratami, a sama planeta ponownie połączyła się z resztą galaktyki.

Choć pierwszy sezon domknął główną historię, twórcy pozostawili sobie sporo możliwości na rozwinięcie dalszych wydarzeń. Potencjalna kontynuacja mogłaby skupić się między innymi na nowych relacjach At Attin z Nową Republiką oraz kolejnych przygodach Fern, Wima granego przez Ravi Cabot-Conyers, KB granej przez Kyriana Kratter oraz Neela, którego zagrał Robert Timothy Smith. W tle nadal pozostaje również postać Joda Na Nawooda granego przez Jude’a Lawa.

Już wcześniej współtwórca serialu Jon Watts podkreślał, że ekipa chętnie wróciłaby do tego świata, jeśli widzowie będą chcieli więcej Załogi rozbitków. Z kolei drugi z twórców, czyli Christopher Ford, zdradził natomiast, że twórcy rozważali różne pomysły na drugi sezon i nigdy nie przekreślili takiej możliwości.

Jednym z największych wyzwań dla ewentualnej kontynuacji będzie jednak wiek młodych aktorów. Choć serial trafił na Disney+ dopiero pod koniec 2024 roku, zdjęcia realizowano już między wrześniem 2022 a styczniem 2023 roku. Oznacza to, że główni młodzi bohaterowie wyraźnie dorośli od czasu zakończenia produkcji pierwszego sezonu. Podobny problem musieli wcześniej rozwiązywać twórcy Stranger Things.