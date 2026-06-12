The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan otrzyma anime. Premiera zaplanowana na 2027 rok

The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan otrzyma własne anime i to już w 2027 roku.

Seria light novel fantasy The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan autorstwa Izushiro oficjalnie doczeka się telewizyjnej adaptacji anime. Twórcy potwierdzili, że premiera produkcji została zaplanowana na 2027 rok. Wraz z ogłoszeniem zaprezentowano pierwszy plakat promocyjny, zwiastun teaserowy, główny skład produkcyjny oraz pierwszego członka obsady. W główną rolę Alusa Reigina wcieli się Yuto Uemura.

The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan dostanie anime

Za reżyserię anime odpowiada Yusuke Suzuki, znany między innymi z pracy przy serii Duel Masters oraz anime This Monster Wants to Eat Me. Kompozycją serii zajmie się Juichiro Ichikawa (Jobraver, Himitsu no AiPri), natomiast projektami postaci kierować będzie Yuki Kitajima. Funkcję reżysera dźwięku powierzono Takatoshiemu Hamano, a za produkcję animacji odpowiada studio HOTLINE.