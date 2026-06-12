The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan otrzyma anime. Premiera zaplanowana na 2027 rok

The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan otrzyma własne anime i to już w 2027 roku.
Seria light novel fantasy The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan autorstwa Izushiro oficjalnie doczeka się telewizyjnej adaptacji anime. Twórcy potwierdzili, że premiera produkcji została zaplanowana na 2027 rok. Wraz z ogłoszeniem zaprezentowano pierwszy plakat promocyjny, zwiastun teaserowy, główny skład produkcyjny oraz pierwszego członka obsady. W główną rolę Alusa Reigina wcieli się Yuto Uemura.
The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan dostanie anime
Za reżyserię anime odpowiada Yusuke Suzuki, znany między innymi z pracy przy serii Duel Masters oraz anime This Monster Wants to Eat Me. Kompozycją serii zajmie się Juichiro Ichikawa (Jobraver, Himitsu no AiPri), natomiast projektami postaci kierować będzie Yuki Kitajima. Funkcję reżysera dźwięku powierzono Takatoshiemu Hamano, a za produkcję animacji odpowiada studio HOTLINE.
Głównym bohaterem historii jest Alus Reigin, uznawany za najpotężniejszego maga na świecie. Po latach walk i osiągnięciu szczytu wśród ponad 100 tysięcy użytkowników magii postanawia porzucić dotychczasowe życie i odnaleźć spokój. Ukrywając swoją prawdziwą tożsamość, zapisuje się do akademii magii, gdzie szkoli nowe pokolenie czarodziejów, jednocześnie nadal walcząc z potworami zagrażającymi ludzkości. Oryginalna seria light novel ukazuje się nakładem wydawnictwa Hobby Japan pod szyldem HJ Bunko i doczekała się już 20 tomów. Powstała również manga autorstwa Karu Yoneshiro zatytułowana The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan: The Alternative, która zakończyła się na 10 tomach.
GramTV przedstawia:
Uniwersum zostanie wkrótce rozszerzone o nową mangę będącą prequelem. The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan Zero: The Secret Record of the Beginning przedstawi wydarzenia z życia Alusa jeszcze przed jego rozpoczęciem nauki w Drugiej Akademii Magii. Seria ma rozpocząć publikację tej zimy w magazynie Comic Fire.
Zobaczcie zwiastun anime The Greatest Magicmaster’s Retirement Plan:
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