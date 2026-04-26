Steam wygadał się za wcześnie? Nowe Star Wars może mieć premierę już w październiku

Brakowało wam pełnokrwistych wyścigów w uniwersum Gwiezdnych Wojen? Mamy dobre informacje.

Star Wars: Galactic Racer zmierza bowiem na rynek. I niewykluczone, że poznaliśmy datę premiery tej gry. Galaktyczne wyścigi w świecie Star Wars już w październiku? Źródłem nadal nieoficjalnej informacji jest Steam. To na platformie Valve miał na moment pojawić się termin wydania Star Wars: Galactic Racer. W opisie edycji Deluxe znalazł się termin 6 październik 2026 roku i niewykluczone, że już wtedy wskoczymy za stery naszego ścigacza, by przemierzać nieprzyjazne planety w poszukiwaniu chwały. Data ta jest dość ciekawa – wszak w związku z listopadową premierą Grand Theft Auto 6 większość produkcji stara się omijać ten okres w związku z koniecznością niemożliwej do wygrania walki o uwagę graczy. Niemniej niewykluczone, że wydawcę Galactic Racer rywalizacja z GTA 6 bynajmniej nie przeraża.

O Star Wars: Galactic Racer usłyszeliśmy po raz pierwszy podczas The Game Awards 2025. Za produkcję odpowiedzialne jest powstałe w 2023 roku Fuse Games, za którym stoją doświadczeni deweloperzy z Criterion Games – twórcy serii Need for Speed oraz Burnout. Z kolei wydaniem nadchodzącej gry na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S zajmie się Sumo Group. W ramach tytułu weźmiemy udział w tzw. Galactic League, która będzie centrum całej kampanii dla jednego gracza. Niemniej ponadto w Galactic Racer znajdzie się również multiplayer dla maksymalnie 12 graczy z systemem rankingowym.

Będzie to dopiero czwarta gra wyścigowa z uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale jednocześnie pierwsza od 24 lat. Wszystko zaczęło się jeszcze w 1999 roku, gdy LucasArt wydał Star Wars Episode I: Racer. Dwa lata później ukazało się również Star Wars: Super Bombad Racing, podczas gdy w roku 2002 roku na rynek trafiło Star Wars Racer Revenge.

