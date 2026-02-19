Zaloguj się lub Zarejestruj

Star Wars: Galactic Racer z jasną deklaracją twórców. Gra ma być produkcją premium

Patrycja Pietrowska
2026/02/19 07:30
Fuse Games tłumaczy decyzję o braku przepustki sezonowej.

Nowe informacje dotyczące Star Wars: Galactic Racer sugerują, że twórcy chcą uniknąć kontrowersji związanych z dodatkowymi formami monetyzacji. Studio Fuse Games potwierdziło w rozmowie z IGN, że produkcja nie otrzyma przepustki sezonowej i będzie funkcjonować jako klasyczna premiera premium.

Star Wars: Galactic Racer
Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer bez przepustki sezonowej. Twórcy stawiają na pełne doświadczenie w dniu premiery

Szef studia Matt Webster zaznaczył, że projekt został zaplanowany jako samodzielne doświadczenie. Gra ma zawierać kampanię fabularną, tryb arcade oraz rozgrywkę wieloosobową, co według zespołu tworzy zamkniętą i kompletną całość. Jednocześnie deweloper przyznał, że uniwersum Star Wars stale się rozwija, a branża gier również ulega zmianom, dlatego w przyszłości pojawia się potencjał na wykorzystanie nowych elementów marki. Mimo to Fuse Games nie przygotowuje obecnie konkretnego planu dotyczącego zawartości po premierze, a sama koncepcja season passa – zdaniem Webstera – kojarzy się głównie z modelami free-to-play, których studio nie zamierza stosować.

Podobne stanowisko zaprezentował dyrektor kreatywny Kieran Crimmins. Jak podkreślił, najważniejszym celem zespołu jest dostarczenie dopracowanego doświadczenia już w momencie debiutu. Twórcy nie wykluczają, że w przyszłości mogliby rozważyć dodatkowe materiały, jednak obecnie skupiają się na stworzeniu możliwie najlepszej wersji gry i zapewnieniu jej kompletności na starcie.

Nasze obecne podejście zakłada stworzenie premiery premium, tak aby już od pierwszego uruchomienia zapewnić znakomite doświadczenie. Oczywiście nie zamykamy sobie drogi do zrobienia czegoś później, ale nie jest to coś, nad czym teraz szczególnie się skupiamy. Chcemy po prostu, by była to najlepsza gra, jaką możemy stworzyć, i aby w dniu debiutu była kompletna.

Warto przy okazji przypomnieć, że produkcja nie będzie grą z otwartym światem. Zamiast tego studio zapowiada dynamiczne wyścigi o wysokiej stawce i dużej powtarzalności, mające generować unikalne historie graczy. Star Wars: Galactic Racer zmierza na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC jeszcze w tym roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/star-wars-galactic-racer-is-a-premium-release-and-wont-have-a-season-pass-says-studio-ceo

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

