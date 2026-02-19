Star Wars: Galactic Racer z jasną deklaracją twórców. Gra ma być produkcją premium

Nowe informacje dotyczące Star Wars: Galactic Racer sugerują, że twórcy chcą uniknąć kontrowersji związanych z dodatkowymi formami monetyzacji. Studio Fuse Games potwierdziło w rozmowie z IGN, że produkcja nie otrzyma przepustki sezonowej i będzie funkcjonować jako klasyczna premiera premium.

Star Wars: Galactic Racer bez przepustki sezonowej. Twórcy stawiają na pełne doświadczenie w dniu premiery

Szef studia Matt Webster zaznaczył, że projekt został zaplanowany jako samodzielne doświadczenie. Gra ma zawierać kampanię fabularną, tryb arcade oraz rozgrywkę wieloosobową, co według zespołu tworzy zamkniętą i kompletną całość. Jednocześnie deweloper przyznał, że uniwersum Star Wars stale się rozwija, a branża gier również ulega zmianom, dlatego w przyszłości pojawia się potencjał na wykorzystanie nowych elementów marki. Mimo to Fuse Games nie przygotowuje obecnie konkretnego planu dotyczącego zawartości po premierze, a sama koncepcja season passa – zdaniem Webstera – kojarzy się głównie z modelami free-to-play, których studio nie zamierza stosować.