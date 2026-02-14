Minęło 48 lat od premiery pierwszej kontynuacji Gwiezdnych wojen. To rozpoczęło zupełnie nową erę uniwersum Star Wars

To przyczyniło się do jeszcze większej popularności serii George’a Lucasa.

Pomimo słabszej formy w ostatnich latach Gwiezdne wojny wciąż pozostają jednym z największych fenomenów popkultury. Zanim powstało Imperium kontratakuje, pierwsza część serii otrzymała kontynuację nie filmową, ale w postaci książki w ramach rozszerzonego uniwersum. Dokładnie 12 lutego 1978 roku ukazała się powieść Spotkanie na Mimban autorstwa Alana Deana Fostera, która zapisała się w historii jako pierwsza kontynuacja historii Luke’a Skywalkera i jednocześnie początek tego, co później nazwano Expanded Universe. Gwiezdne wojny: Spotkanie na Mimban – od tej książki rozpoczęło się rozszerzone uniwersum Star Wars W czasach, gdy marka dopiero zdobywała popularność, nikt nie mógł być pewny jej przyszłości. George Lucas planował kolejne filmy, ale brał pod uwagę także mniej optymistyczny scenariusz, że jego seria nie będzie dalej rozwijana. Właśnie dlatego powstała książka, która mogła stać się podstawą niskobudżetowej kontynuacji kinowego hitu. Autor otrzymał wyraźne wskazówki, aby historia była możliwa do zekranizowania przy ograniczonych kosztach, co wpłynęło na jej rozmach oraz miejsce akcji.

Fabuła skupiała się na Luke’u Skywalkerze i księżniczce Lei, którym towarzyszyli R2-D2 oraz C-3PO. Bohaterowie trafiali na odległą, spowitą mgłą planetę Mimban, gdzie poszukiwali nowych sojuszników dla Rebelii. W trakcie misji Luke dowiadywał się o istnieniu kryształu Kaiburr, tajemniczego artefaktu wzmacniającego Moc. Poszukiwania szybko przyciągały uwagę Imperium, a na drodze bohaterów stawał sam Darth Vader. Jednym z najbardziej zaskakujących elementów powieści był pojedynek Luke’a z Vaderem. W przeciwieństwie do późniejszych wydarzeń znanych z kinowej trylogii, młody Jedi miał przewagę, częściowo dzięki mocy kryształu. W pewnym momencie nawet okaleczał przeciwnika, odwracając schemat, który później stał się symbolem całej sagi. Ostatecznie starcie kończyło się niejednoznacznie, pozostawiając otwartą drogę do kolejnych historii.

Choć wydarzenia z książki nie zostały bezpośrednio włączone do filmowego kanonu, jej znaczenie dla rozwoju marki okazało się ogromne. To właśnie tam po raz pierwszy pojawiły się elementy, które po latach stały się integralną częścią świata Gwiezdnych wojen. Kryształy Kaiburr ewoluowały w znane dziś kryształy kyber, czyli źródło mocy mieczy świetlnych. Sama planeta Mimban również wróciła w późniejszych komiksach, serialach i filmach, w tym w produkcji Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Najważniejsze było jednak coś innego. Powieść pokazała, że odbiorcy chcą poznawać ten świat poza kinem i są gotowi sięgać po kolejne historie w różnych mediach. To właśnie od tej publikacji rozpoczęła się ekspansja uniwersum na książki, komiksy i inne formy narracji, które z czasem urosły do ogromnych rozmiarów i zostały podzielone na kanon oraz Legendy. Dziś, gdy marka zbliża się do swojego pięćdziesięciolecia, łatwo zapomnieć, jak ważną rolę odegrała ta niepozorna książka. Powstała jako plan awaryjny, a ostatecznie pomogła stworzyć jedno z największych i najbardziej rozbudowanych uniwersów w historii popkultury.

