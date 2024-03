Star Wars: Battlefront Classic Collection skorzystało z moda bez pozwolenia twórcy

Aspyr Media miało wykorzystać starszą modyfikację bez zgody jej twórcy mimo wcześniejszych obietnic, że do niczego takiego nie dojdzie.

Star Wars: Battlefront Classic Collection od momentu premiery boryka się z poważnymi problemami. Informowaliśmy Was o niedziałających serwerach , których było zwyczajnie za mało, czy też o najróżniejszych błędach .

Na całą tę sytuację zareagowali deweloperzy ze studia Aspyr, przepraszając za wszelkie niedogodności i zapewniając, że pracują już nad rozwiązaniami. Wygląda jednak na to, że to nie koniec problemów. Jak podaje serwis VG247, deweloperzy użyli starszej modyfikacji bez zgody jej twórcy – mimo wcześniejszych zapewnień, że do czegoś takiego nie dojdzie.

Afery ze Star Wars: Battlefront Classic Collection ciąg dalszy

Dla przypomnienia: afera z modyfikacją zaczęła się w momencie udostępnienia pierwszego zwiastuna kolekcji, w którym gracze zauważyli konkretną postać wskazującą na użycie fanowskiej modyfikacji. W odpowiedzi studio zapewniło: