Fatalny start Star Wars Battlefront Classic Collection. Gracze narzekają na liczne błędy i cenę

Gracze narzekają na liczne błędy pojawiające się w trakcie rozgrywki, a największą bolączką jest koszmarna obsługa trybu online i wielkie problemy z połączniem się z serwerami. Dodatkowym powodem do narzekania jest cena. Gra po premierze kosztowała na Steamie ok. 140 zł, co nie jest małą kwotą za tak wiekową produkcję, nawet jeśli weźmiemy poprawkę na remaster.

Kolekcja Star Wars Battlefront Classic jest dostępne na PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i PC.