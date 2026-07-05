Kultowe anime science fiction otrzyma nową serię. Zwiastun prezentuje zapowiedziany serial

Nowa seria jest już w drodze.

Neon Genesis Evangelion powraca w zupełnie nowej serii anime. Jeden z najważniejszych tytułów w historii japońskiej animacji doczeka się odświeżenia po trzech dekadach od zakończenia emisji oryginalnego serialu, który w latach 90. na stałe zmienił sposób myślenia o gatunku mecha, science fiction i psychologicznej narracji w anime. Neon Genesis Evangelion – powstaje nowa seria anime Nowy projekt został przypomniany podczas Anime Expo 2026, gdzie pokazano angielską wersję teasera. To ważny sygnał dla fanów spoza Japonii, ponieważ już na tym etapie można zakładać, że twórcy myślą o globalnej widowni. Na konkrety trzeba jednak jeszcze poczekać, gdyż produkcja znajduje się na wczesnym etapie, a data premiery nie została ujawniona.

Za nową serię odpowiadają Studio Khara oraz CloverWorks. Pierwsze z nich jest dziś nierozerwalnie związane z marką Evangelion, natomiast drugie w ostatnich latach dało się poznać widzom dzięki takim produkcjom jak My Dress-Up Darling, Rascal Does Not Dream czy Spy x Family. Reżyserią zajmą się Kazuya Tsurumaki i Toko Yatabe, czyli twórcy, którzy mieli już doświadczenie przy filmowych odsłonach Evangeliona. Największe emocje budzi jednak nazwisko scenarzysty. Za scenariusz odpowiada Yoko Taro, twórca cyklu NieR, znany z nietypowego podejścia do opowiadania historii, filozoficznych motywów, zabawy strukturą narracji oraz mocno melancholijnego tonu. Muzykę skomponuje natomiast Keiichi Okabe, czyli artysta doskonale znany fanom NieR oraz NieR: Automata.

GramTV przedstawia:

To połączenie może okazać się jednym z najciekawszych ruchów w świecie anime ostatnich lat. Evangelion od dawna nie jest już tylko klasyczną opowieścią o nastolatkach pilotujących ogromne maszyny bojowe. Seria zasłynęła przede wszystkim z egzystencjalnych tematów, religijnej symboliki, psychologicznego ciężaru oraz finału, który do dziś pozostaje przedmiotem dyskusji. Yoko Taro wydaje się więc twórcą, który może wejść w ten świat bez kompleksów, ale też bez próby prostego odtworzenia tego, co widzowie znają od lat. Obecnie nie wiadomo, czy nowy Evangelion będzie rebootem, kontynuacją, reinterpretacją oryginalnej historii, czy zupełnie nową opowieścią osadzoną w tym samym uniwersum. Nie potwierdzono również, czy powrócą znani bohaterowie, czy twórcy postawią na nową obsadę postaci oraz inne spojrzenie na świat po katastrofie. To właśnie ta niepewność sprawia, że wokół projektu już teraz narasta ogromne zainteresowanie. Oryginalne Neon Genesis Evangelion zakończyło emisję w 1996 roku, ale marka przez kolejne dekady pozostawała aktywna dzięki filmom, specjalnym projektom oraz kolejnym interpretacjom historii. Teraz seria ma szansę otworzyć zupełnie nowy rozdział. Pytanie tylko, czy będzie to powrót do fundamentów, czy odważne zerwanie z oczekiwaniami fanów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.