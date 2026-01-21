Star-Lord wróci w nowych produkcjach z MCU. Czy pojawi się w Avengers: Doomsday?

Chris Pratt przerywa milczenie w sprawie swojego powrotu do uniwersum Marvela.

Po premierze Strażników Galaktyki 3 Marvel Studios wyraźnie zasugerowało, że historia Strażników dobiega końca, ale nie dotyczy to samego Petera Quilla. W finałowej planszy pojawiła się bowiem obietnica powrotu Star-Lorda. Od tego czasu mijają już trzy lata, a Marvel wciąż nie ujawnił, kiedy i gdzie ponownie zobaczymy słynnego bohatera. Teraz do przyszłości swojej postaci odniósł się Chris Pratt, który ponownie rozbudził nadzieje fanów MCU. Star-Lord powróci w nowych produkcjach Marvela? Chris Pratt chce spełnić obietnicę Aktor w rozmowie z serwisem Screentime został zapytany, do której ze swoich kultowych ról chciałby wrócić. Bez wahania wskazał na Marvela i Petera Quilla, podkreślając, że zapowiedź z końcówki trzeciej części Strażników Galaktyki wciąż obowiązuje.

Złożyliśmy obietnicę w Strażnikach Galaktyki, że Star-Lord powróci. Myślę, że naprawdę chciałbym tej obietnicy dotrzymać. Pratt z humorem odniósł się również do żartobliwej propozycji solowego filmu o bohaterze, roboczo nazwanego Star-Lord Assemble Music Mission, jednak trudno traktować taki projekt jako realny plan Marvel Studios. Wszystko wskazuje na to, że ani pełnoprawny film o Star-Lordzie, ani czwarta część Strażników Galaktyki nie znajdują się obecnie w produkcyjnych planach MCU.

Najbardziej oczywistym miejscem na powrót Petera Quilla wydają się nadchodzące filmy z serii Avengers, czyli Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars. Multiwersalna skala obu produkcji sugeruje obecność bohaterów z różnych zakątków filmowego uniwersum Marvela, dlatego brak Star-Lorda w starciu z Doktorem Doomem mógłby zaskoczyć widzów. Warto jednak pamiętać, że nazwisko Pratta nie pojawiło się podczas głośnej prezentacji obsady Doomsday. Choć Marvel już nieraz ukrywał niespodzianki aż do premiery, w tym przypadku sprawa może być prostsza. W czasie realizacji filmu aktor miał konflikt terminów związany z pracą nad kolejnym sezonem serialu Lista śmierci, co znacząco ograniczało jego dostępność. Jednak już wcześniej pojawiły się doniesienia, że Star-Lorda zobaczymy w tym roku nie w jednej, ale nowej produkcji Marvela. Bohater ma jednak pojawić się w Avengers: Doomsday, a także w zaskakującym aktorskim serialu, który zadebiutuje na Disney+.

