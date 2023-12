Star Citizen otrzymał już od społeczności 650 milionów dolarów. Niesamowite sumy

Nie ma wątpliwości co do tego, iż są to kolosalne liczby. Dla porównania: Cyberpunk 2077 – podstawowa wersja – kosztował około 313 milionów dolarów. Wspomniane 28 milionów dolarów w listopadzie to głównie zasługa zorganizowania kolejnej odsłony wydarzenia Ship Expo, które za każdym razem przyciąga uwagę wielu graczy.