Zaskakująco mało graczy ukończyło Senua's Saga: Hellblade 2 na konsolach Xbox

Wielu nie dotrwało do końca gry.

W maju zadebiutował na rynku Hellblade 2. Choć recenzenci w pozytywny sposób wypowiadali się temat gry, na platformie Steam produkcja nie cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Ponadto okazuje się, że w przypadku konsol Xbox, zaskakująco mało graczy ukończyło tytuł od Ninja Theory.

Hellblade 2 na konsolach Xbox nie ukończyło prawie 90% graczy

Jak zauważył serwis Trueachievements, wielu graczy nie dotrwało do końca historii w Hellblade 2. Według statystyk podanych przez portal prawie 90% graczy na konsolach Xbox nie przeszło gry. Dane mogą być zaskakujące szczególnie dlatego, że ukończenie fabuły zajmuje jedynie około siedmiu godzin.

Wspomniany portal przypomina, że wraz z ukończeniem historii gracze otrzymują osiągnięcie „End the Tyranny”. Na konsolach Xbox aż 87% graczy Hellblade 2 nadal go nie zdobyło, natomiast w przypadku Steam sytuacja wygląda tylko nieco lepiej – osiągnięcie wpadło do 37% użytkowników platformy Valve. Serwis postanowił przyjrzeć się statystykom jeszcze dokładniej – tylko 52% graczy na Xboxach pokonało pierwszego bossa w Hellblade 2, którego spotyka się po około 30 minutach rozgrywki.