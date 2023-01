STALKER: Cień Czarnobyla na Unreal Engine 5 już dostępny w grywalnej wersji

W zeszłym tygodniu deweloperzy z GSC Game World opublikowali nowy zwiastun z gry STALKER 2 i potwierdzili, że produkcja zadebiutuje na rynku w tym roku. Jeśli jednak nie możecie doczekać się premiery wspomnianego tytułu, to być może zainteresuje Was projekt modera posługującego się pseudonimem „Red Panda”, który postanowił samodzielnie przenieść STALKER: Cień Czarnobyla na silnik Unreal Engine 5.

Moder przenosi grę STALKER: Cień Czarnobyla na silnik Unreal Engine 5

Do sieci trafił już testowy build, który posiada dialogi, a także działający system SI, ekwipunek czy też mapę. Obecnie dostępny jest jedynie początkowy obszar, a całość nie została jeszcze zoptymalizowana i korzysta z oryginalnych zasobów. Twórca podkreśla jednak, że jest to jedynie wersja testowa, a nie pełna produkcja i zaznacza, że czeka go jeszcze dużo ciężkiej pracy, zanim projekt będzie mógł w pełni błyszczeć.



Moder zapowiada również, że w przyszłości projekt ma w pełni wykorzystywać technologie Lumen i Nanite, a inni moderzy otrzymają możliwość dodawania pacek tekstur oraz modeli 3D w wysokiej rozdzielczości. Testową wersję gry STALKER: Cień Czarnobyla na Unreal Engine 5 znajdziecie pod tym adresem. Na dole wiadomości dostępny jest natomiast materiał wideo prezentujący obecny stan projektu.



Na koniec przypomnijmy natomiast, że wspomniany na początku wiadomości STALKER 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Warto również pamiętać, że tytuł w dniu swojej premiery ma trafić również do usługi Xbox Game Pass.