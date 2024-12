STALKER 2 otrzymał trzecią aktualizację. Kolejne poprawki „anomalii” w Zonie

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie. Będziemy kontynuować pracę nad przyszłymi aktualizacjami, czytać komentarze i opinie oraz naprawiać „anomalie”, jeśli wystąpią. Jeśli jakieś wykryjesz — zgłoś je do naszego Centrum wsparcia technicznego. To pomoże nam zbadać Twój konkretny przypadek i szybciej wdrożyć poprawki. – zaznaczyli twórcy.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja GSC Game World zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku. Omawiana aktualizacja jest już dostępna na PC, natomiast wkrótce trafi na konsole Xbox i do Microsoft Store.

