STALKER 2 z zabawnym easter eggiem z Harry’ego Pottera. Duża aktualizacja trafiła do gry

Aktualizacja 1.0.1 do STALKER-a 2 jest już dostępna do pobrania w wersji na komputery osobiste, jak również na Xboxy Series X/S. Łatka wprowadza zmiany w niemal każdym aspekcie gry, a najważniejszymi jest usprawnienie sztucznej inteligencji przeciwników, balans rozgrywki, optymalizację, a nawet drobne poprawki w menu. Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych elementów aktualizacji

Dziękujemy za Twoją pasję i wsparcie od chwili premiery, jest to dla nas naprawdę ważne. Łatka 1.0.1 jest dostępna zarówno na PC, jak i na Xbox. To nasza pierwsza poprawka, która rozwiązała ponad 650 różnych błędów i problemów. Oto lista najważniejszych aktualizacji gry. Poprawiono działanie sztucznej inteligencji

Usunięto błąd, powodujący, że grupy NPC zawieszały się i umierały w pobliżu schronu podczas aktywnej emisji

Naprawiono błędy powodujących spadki wydajności i awarie, w tym także wycieki pamięci

Naprawiono błąd z muzyką grającą po zakończonej walce

Poprawiono modele i animacje niektórych postaci

Naprawiono efekty wizualne ognia

Naprawiono wiele błędów związanych z zadaniami głównymi i pobocznymi

Naprawiono brakujące punkty szybkiej podróży

Poprawiono efekty połączeń radiowych, aby głosy postaci niezależnych prawidłowo odzwierciedlały odległość podczas komunikacji

Naprawiono błąd, powodujący, że gracz mógł sprzedawać przedmioty z misji za pomocą kontrolera

Zmniejszono koszt naprawy broni i zbroi

Naprawiono migotanie tekstur w różnych miejscach

Naprawiono działanie latarki

Rozwiązano problemy ze sterowaniem

Poprawiono zachowanie NPC podczas walki

Naprawiono wiele błędów w przerywnikach filmowych

Zmniejszono wagę niektórych przedmiotów związanych z misjami

Wyeliminowano krytyczne błędy uniemożliwiające ukończenie gry

Zabawny easter egg w STALKER 2

STALKER 2 oferuje wielki, otwarty świat, który pomimo postapokaliptycznego klimatu i zachowania powagi prezentowanej historii, zawiera również kilka niespodzianek dla uważnych graczy. Niedługo po premierze użytkownik serwisu X o nicku xGarbett opublikował screen z gry, na którym przedstawił świetny easter egg z Harry’ego Pottera. Możemy na nim zobaczyć anomalię na drzewie, który do złudzenia przypomina niebieski samochód Wesleyów rozbity na Wierzbie Bijącej. Jest to nawiązanie do kultowej sceny z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic, kiedy to dwójka bohaterów kradnie samochód, aby dostać się do Hogwartu. Screen ze znaleziska zobaczycie poniżej.

