Średniowieczne RPG Legacy of Valor do przetestowania na PGA 2025. Twórcy wybierają się na targi

Patrycja Pietrowska
2025/10/20 13:30
Pierwszy pokaz Legacy of Valor już na PGA.

Legacy of Valor, po rekomendacji twórców Kingdom Come: Deliverance, udało się ufundować na Kickstarterze w zaledwie siedem dni. Studio stojące za projektem ogłosiło teraz oficjalnie dobre wieści dla wybierających się na PGA. Deweloperzy wezmą bowiem udział w targach, które odbędą się w dniach od 24 do 26 października w Poznaniu.

Legacy of Valor
Legacy of Valor pojawi się na PGA 2025

Uczestnicy PGA otrzymają możliwość przetestowania pierwszego grywalnego prototypu Legacy of Valor. Twórcy gry będą czekać na odwiedzających w Hali numer 5, na stoisku 38. Deweloperzy zdecydowali się na stworzenie specjalnej scenografii, budując na miejscu obóz rycerski.

Najważniejszą atrakcją przygotowaną przez zespół jest możliwość zagrania we wspomniany prototyp. Gra będzie działała na kilku dedykowanych stanowiskach komputerowych. Oprócz samej rozgrywki, uczestnicy targów będą mieli szansę na bezpośrednie spotkanie z zespołem odpowiedzialnym za tworzenie Legacy of Valor.

W dniach 24–26 października nasze średniowieczne RPG Legacy of Valor będzie częścią PGA Poznań, gdzie odwiedzający będą mogli zagrać w pierwszy grywalny prototyp, spotkać zespół i wkroczyć do świata rycerzy oraz honoru.

Legacy of Valor – PGA 2025
Źródło:https://www.gamespress.com/pl/-Hear-ye-hear-ye

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

