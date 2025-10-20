Średniowieczne RPG Legacy of Valor do przetestowania na PGA 2025. Twórcy wybierają się na targi

Legacy of Valor, po rekomendacji twórców Kingdom Come: Deliverance, udało się ufundować na Kickstarterze w zaledwie siedem dni. Studio stojące za projektem ogłosiło teraz oficjalnie dobre wieści dla wybierających się na PGA. Deweloperzy wezmą bowiem udział w targach, które odbędą się w dniach od 24 do 26 października w Poznaniu.

Legacy of Valor pojawi się na PGA 2025

Uczestnicy PGA otrzymają możliwość przetestowania pierwszego grywalnego prototypu Legacy of Valor. Twórcy gry będą czekać na odwiedzających w Hali numer 5, na stoisku 38. Deweloperzy zdecydowali się na stworzenie specjalnej scenografii, budując na miejscu obóz rycerski.