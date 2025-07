Squid Game z rekordowym wynikiem w 3 sezonie. Jeszcze żaden serial Netflixa tego nie dokonał

Trzeci i zarazem finałowy sezon koreańskiego hitu Squid Game zadebiutował na Netflixie w piątek i już w ciągu pierwszych trzech dni przyciągnął 60,1 miliona wyświetleń. To nowy rekord dla platformy, według cotygodniowego zestawienia Netflix Top 10.

Warto zauważyć, że tygodniowe zestawienia Netflixa obejmują dane od poniedziałku do niedzieli, co oznacza, że sezon 2 miał cztery dni na zebranie wyników, podczas gdy sezon 3 tylko trzy — wyjaśnia ekspert ds. danych platformy.

Dla porównania, drugi sezon Squid Game, który miał swoją premierę w czwartek 26 grudnia, przyciągnął aż 68 milionów widzów w ciągu pierwszych czterech dni. Był to wówczas najlepszy debiutowy wynik w historii platformy, przebijający rekord serialu Wednesday, który w 2022 roku zdobył 50,1 miliona widzów.

To pokazuje, że siła tej historii nadal rezonuje z widzami na całym świecie, nawet po kilku latach od premiery pierwszego sezonu — komentuje rzecznik Netflixa.

Ale to nie wszystko. Netflix pochwalił się również, że Squid Game to pierwszy taki serial w historii Netflixa, który zadebiutował na pierwszym miejscu w każdym kraju, gdzie platforma jest dostępna. Nawet innym popularnym produkcjom to się nie udało, jak wspomnianej Wednesday, czy Stranger Things.

Warto przypomnieć, że pierwszy sezon Squid Game w ciągu pierwszych 90 dni od premiery uzyskał oglądalność na poziomie 265,2 miliona wyświetleń. Z kolei drugi sezon zanotował 192,6 mln wyświetleń. Nie ma wątpliwości, że trzeci sezon dołączy do tego grona i stanie się trzecim najpopularniejszym nieanglojęzycznym sezonem na Netflixie. Pozostaje tylko pytanie, z jakim ostatecznym wynikiem.