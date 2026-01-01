Square Enix zapowiada "coś małego” dla fanów Nier i Dragon Quest w 2026 roku

Jeśli lubicie niespodzianki i takie gry jak Nier: Automata lub Dragon Quest, to bądźcie czujni.

Yosuke Saito, producent Nier, zasugerował, że w 2026 roku fani Nier: Automata oraz Dragon Quest mogą spodziewać się “czegoś małego”. Zapowiedź padła w rozmowie z japońskim serwisem 4Gamer, a jej treść została przetłumaczona przez serwis Gematsu.

Square Enix szykuje jakąś niespodziankę dla fanów Nier i Dragon Questa

Yosuke Saito zdradził, że obie serie będą w 2026 roku obchodzić ważne jubileusze. Nier: Automata świętować będzie dziewiątą rocznicę, natomiast Dragon Quest ma swoje 40-lecie. Z tej okazji Square Enix przygotowuje drobne niespodzianki dla fanów, choć sam producent studzi emocje i prosi, aby nie oczekiwać zbyt wiele: