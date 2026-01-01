Square Enix zapowiada "coś małego” dla fanów Nier i Dragon Quest w 2026 roku

Jeśli lubicie niespodzianki i takie gry jak Nier: Automata lub Dragon Quest, to bądźcie czujni.
Yosuke Saito, producent Nier, zasugerował, że w 2026 roku fani Nier: Automata oraz Dragon Quest mogą spodziewać się “czegoś małego”. Zapowiedź padła w rozmowie z japońskim serwisem 4Gamer, a jej treść została przetłumaczona przez serwis Gematsu.
Square Enix szykuje jakąś niespodziankę dla fanów Nier i Dragon Questa
Yosuke Saito zdradził, że obie serie będą w 2026 roku obchodzić ważne jubileusze. Nier: Automata świętować będzie dziewiątą rocznicę, natomiast Dragon Quest ma swoje 40-lecie. Z tej okazji Square Enix przygotowuje drobne niespodzianki dla fanów, choć sam producent studzi emocje i prosi, aby nie oczekiwać zbyt wiele:
Przyszły rok to czterdziesta rocznica Dragon Quest! Byłbym niezwykle szczęśliwy, gdyby wszyscy mogli wziąć udział w wielkim świętowaniu. A z okazji dziewiątej rocznicy Nier: Automata również przygotowujemy “coś małego”, więc proszę, nie ekscytujcie się zbyt mocno! Korzystając z okazji, życzę wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.
Na ten moment nie wiadomo, czego dokładnie dotyczą zapowiadane atrakcje. Mogą to być wydarzenia okolicznościowe, drobne ogłoszenia lub materiały specjalne, ale możemy się domyślać, że raczej nie będą to nowe gry, zwłaszcza że niespodzianka ma być mała. Warto przypomnieć, że wcześniej w 2025 roku Yosuke Saito oraz reżyser serii Yoko Taro odnieśli się do plotek sugerujących, jakoby projekty postaci w Nier: Automata miały być ograniczane z myślą o zachodniej publiczności. Po doniesieniach o błędnym tłumaczeniu ich wypowiedzi, Yoko Taro stanowczo zaprzeczył tym informacjom, mówiąc:
Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego miało miejsce.
GramTV przedstawia:
O ile w przypadku Nier: Automata można faktycznie spodziewać się raczej drobnych niespodzianek, tak fani Dragon Questa przeczuwają, że z okazji 40 lat serii na rynku, Square Enix wysili się nieco bardziej. Tak kultowa marka zdecydowanie zasługuje na konkretne świętowanie czterdziestki.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!