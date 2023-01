Spyro otrzyma nową grę? Fani mogą dostać niespodziankę z okazji 25-lecia serii

Podczas gali The Game Awards 2022 ekipa Toys For Bob zapowiedziała Crash Team Rumble, czyli spin-off popularnej serii platformówek 3D nastawiony na zabawę przez sieć. Niewykluczone jednak, że wspomniane studio szykuje również niespodziankę dla fanów marki Spyro, która obchodzi w tym roku 25. urodziny. Źródłem owych spekulacji jest opublikowana przez deweloperów grafika.

Seria Spyro obchodzi w tym 25-lecie. Fani otrzymają zapowiedź nowej odsłony?

Studio Toys For Bob opublikowało na portalu społecznościowym Twitter wpis z okazji rozpoczęcia nowego roku. Post został wzbogacony o grafikę, na której – w lewym górnym rogu – można dostrzec wspomnianego Spyro, któremu towarzyszy liczba 25. Deweloperzy dali więc tym samym jasno do zrozumienia, że pamiętają o okrągłych urodzinach sympatycznego smoka. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób zespół zamierza uczcić to wydarzenie.



Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym roku doczekamy się zapowiedzi kolejnych przygód Spyro. Niewykluczone również, że smok będzie jedną z grywalnych postaci we wspomnianym na początku wiadomości Crash Team Rumble. Fanom marki nie pozostaje na ten moment nic innego, jak uważnie śledzić poczynania studia Toys For Bob.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Spyro, czyli The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon, zadebiutowała na rynku w 2008 roku. W listopadzie 2018 roku do sprzedaży trafiło natomiast Spyro Reignited Trilogy, czyli specjalny zestaw zawierający odświeżone wersje pierwszych trzech części przygód sympatycznego smoka.