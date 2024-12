Sprzedaż Dragon Age: The Veilguard szoruje po dnie? Wynik gorszy niż Star Wars Outlaws

Dragon Age: The Veilguard zostało znienawidzone jeszcze przed premierą przez wielu graczy, a sytuacja ta nie poprawiła się po premierze. Wskazywało na to niskie zainteresowanie najnowszym tytułem od BioWare, które na platformie Steam znacząco odbiegało od liczby graczy innych gier z segmentu AAA. Electronic Arts wciąż nie pochwaliło się, ile sprzedało kopii swojej najnowszej gry i możemy jedynie spekulować, że żaden kamień milowy nie został jeszcze osiągnięty. Według wstępnych szacunków Dragon Age: The Veilguard na wszystkich platformach miał sprzedać się w nakładzie 1-1,5 miliona, co poskutkowałoby sporymi stratami finansowymi amerykańskiej korporacji.

Dragon Age: The Veilguard bez sukcesu na brytyjskim rynku

Redaktor GamesIndustry, Christopher Dring, podzielił się na swoim koncie w serwisie X sprzedażowymi informacjami dotyczącego rynku brytyjskiego. W UK Dragon Age: The Veilguard sprzedał się na premierę bardzo słabo, wygrywając jedynie z debiutem Final Fantasy VII Rebirth o 1,5%. Warto jednak zauważyć, że produkcja Square Enix trafiła wyłącznie na PlayStation 5, zaś czwarta część Dragon Age pojawiła się od razu na komputerach osobistych, a także konsolach Microsoftu i Sony. Dodatkowo Square Enix przyznało się do porażki Final Fantasy VII Rebirth i rozczarowującej sprzedaży gry.